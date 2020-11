Jak sprawdzić, gdzie znajduje się Twoja przesyłka kurierska?

Nadajesz swoją pierwszą przesyłkę kurierską i chcesz „trzymać rękę na pulsie”, śledząc jej drogę? A może systematycznie wysyłasz paczki ze swojego sklepu internetowego i chcesz mieć pewność, że są doręczane bez opóźnień? W obu tych przypadkach wystarczy skorzystać z opcji śledzenia drogi przesyłek.

Jak śledzić przesyłkę?

Wszystkie firmy kurierskie umożliwiają śledzenie przesyłek na każdym etapie ich podróży. Na drogę paczki składają się aktualizacje statusów z poszczególnych lokalizacji wraz z datami i godzinami zaistniałych zmian. Śledzenie rozpoczyna się od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu, a kończy w momencie jej doręczenia. Na stronach internetowych poszczególnych kurierów znajdują się specjalne zakładki zatytułowane „Tracking” lub „Śledzenie przesyłek”. Prześledzenie drogi konkretnej paczki wymaga wprowadzenia jej numeru w przeznaczone do tego pole i zatwierdzenie wyszukiwania. Po odświeżeniu strony użytkownik otrzymuje pełną listę dotychczasowych statusów przesyłki i może w ten sposób dowiedzieć się, gdzie aktualnie znajduje się paczka i oszacować przybliżony dzień jej doręczenia.

Lokalizację przesyłek nadanych przez serwis Furgonetka możesz sprawdzić na swoim Koncie Klienta w zakładce Zamówione, pod adresem https://furgonetka.pl/zlokalizuj/ lub w specjalnej aplikacji mobilnej stworzonej przez serwis Furgonetka. W każdym przypadku tracking działa na podstawie wyszukiwania indywidualnego numeru przesyłki.

Jak śledzić przesyłkę przy pomocy aplikacji?

Aplikacja mobilna Furgonetka umożliwia śledzenie lokalizacji przesyłek obsługiwanych przez wszystkich przewoźników współpracujących z serwisem – nie tylko paczek nadanych przez Furgonetka.pl, ale również tych przekazanych bezpośrednio do punktów lub do Paczkomatów. Jedna uniwersalna wyszukiwarka daje Ci pełną kontrolę nad wszystkimi przesyłkami.

Przejrzysta i wygodna w użytkowaniu aplikacja Furgonetka pozwala szybko lokalizować przesyłki oraz śledzić zmiany ich statusów, a ponadto nadawać paczki, wyceniać nadanie i wykonywać inne operacje na swoim koncie.

Z aplikacji Furgonetka skorzystasz wszędzie tam, gdzie masz dostęp do internetu. Aplikację pobierzesz całkowicie bezpłatnie i od razu zyskasz dostęp do wszystkich jej funkcji. Jedną z najważniejszych jest właśnie śledzenie przesyłek. Warto to robić, by mieć większą kontrolę nad terminem doręczenia – możesz wtedy np. skontaktować się z odbiorcą przesyłki i zasugerować mu, by w najbliższym czasie spodziewał się wizyty kuriera. Możesz też szybko zareagować, gdyby okazało się, że wystąpiły jakieś problemy z doręczeniem. Mając pod ręką DHL tracking w postaci danych dostępnych w aplikacji mobilnej jesteś zawsze na bieżąco z informacjami o swoich przesyłkach. Ta wiedza może się przydać w momencie, kiedy klient Twojego sklepu zadzwoni z pytaniem o termin doręczenia przesyłki lub gdy zechcesz ocenić terminowość i tym samym rzetelność usług konkretnego kuriera.

Nadawaj paczki przez serwis https://furgonetka.pl/ – oszczędzaj czas i śledź lokalizację swoich przesyłek.

Materiał promocyjny