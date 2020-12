Jak dobrać firany na niestandardowy wymiar okna?

Dekorowanie okien to prawdziwa przyjemność. Do momentu, gdy okazuje się, że nasze okno ma niestandardowy wymiar i produkty dostępne od ręki do niego nie pasują. Jak dobrać firany do okna o nietypowych wymiarach? Oto co warto wiedzieć.

Aranżacja wnętrz to w dużej mierze właśnie dekorowanie okien. Dobre dobranie firan i zasłon to gwarancja sukcesu, bo będą tworzyły piękne tło dla reszty wystroju. Tkaniny sprawią, że wnętrze będzie przytulne, a cała aranżacja nabierze charakteru.

Problemu nie ma do momentu, gdy okna mają standardowy wymiar – 1165 × 1135 lub 1465 × 1435 mm. W takim przypadku firany oraz zasłony gotowe, które dostępne są od ręki, będą pasowały idealnie. Możemy kupić je stacjonarnie lub zamówić online z szybką dostawą na wskazany adres.

Co zrobić, gdy mamy okna o niestandardowym wymiarze? Tu trzeba się nieco bardziej natrudzić i dobrać firany szyte na wymiar. Choć „trudzenie się” nie jest dobrym słowem, bo zamawianie dekoracji okiennych na wymiar nie jest trudne.

Dlaczego warto zamówić firany na wymiar?

Zasłony i firanki muszą mieć ściśle określony rozmiar, aby elegancko prezentowały się w oknie – już odstępstwo kilku centymetrów jest poważnym aranżacyjnym faux-pas. Oprócz faktu, że popełniamy błąd (w myśl zasady „wolnoć, Tomku, w swoim domku” to dla niektórych niewystarczający argument), narażamy się też na to, że nasze wnętrze straci na atrakcyjności. Często właśnie przez źle dobrane dekoracje okienne zaburzone zostają proporcje pomieszczenia, niedopasowane tkaniny odwracają uwagę od innych elementów wystroju, a sama zasłona czy firanki nie spełniają swoich funkcji, np. nie da się zasłonić nimi całego okna.

Zasłony i firany szyte na wymiar

Z tego i wielu innych powodów warto zdecydować się na firany na wymiar – będą pasowały do naszego wnętrza niczym perfekcyjnie dopasowana i podkreślająca wszystkie atuty stylizacja.

Tak naprawdę nie musisz nawet wychodzić z domu, żeby je zamówić. Dziś szyte na wymiar zasłony, firany i inne dekoracje okienne zamówisz online. Odpowiednie konfiguratory przeprowadzają krok po kroku przez rodzaje tkanin, wymiarowanie, wybór wykończenia i cały proces zamawiania. Jeśli nie chcesz finalizować zamówienia od razu, za sprawą plików cookie wybrane ustawienia zostaną zachowane i do zamówienia wrócisz w dowolnym momencie. To szybkie i wygodne, a gotowy produkt zostaje doręczony wprost pod wskazany adres.

Jak dobrać firany do niestandardowego okna?

Zanim przystąpimy do wyboru firan i zasłon, musimy znać wymiar okna, a właściwie rozmiar dekoracji okiennej, której potrzebujemy. Najprościej zrobić to, wymierzając długość karnisza (pomnożona x2 jest równoznaczna z szerokością potrzebnej tkaniny) oraz wysokość firan i zasłon:

od żabki do podłogi (przy taśmie marszczącej),

od rurki do podłogi (przy taśmie tunelowej),

od górnej części rurki do podłogi (przy przelotkach).

Trzeba tylko pamiętać, że odstęp firan i zasłon od podłogi to standardowo 1-8 cm – musimy uwzględnić to podczas podawania wymiarów zamawianych dekoracji.

Dostępne na stronie filmiki instruktażowe i precyzyjne wskazówki pomogą dobrać firany na wymiar, ale w przypadku problemów, warto poprosić o pomoc. Specjaliści podpowiedzą, jak wybrać odpowiednie zasłony i pokierują nas tak, aby finalny zakup był satysfakcjonujący i pięknie podkreślił charakter naszego wnętrza – bo ważny jest nie tylko rozmiar, ale też rodzaj tkaniny, kolor, wzór (lub jego brak) oraz wykończenie firan i zasłon. Jeśli są szyte na wymiar, możemy konfigurować je dowolnie i dopasowywać w 100% do swoich potrzeb.

Materiał promocyjny