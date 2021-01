Kiedy warto wybrać do swojej sypialni materac kieszeniowy?

Dorosły człowiek przesypia 1/3 życia. Nie jest to jednak czas stracony! Sen ma wyjątkowo istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Przynosi ulgę w chorobie, pomaga zachować witalność oraz zdrowy wygląd, zregenerować mięśnie i kości, a także, czego nie raz doświadczył każdy z nas, uspokaja skołatane nerwy. Dlatego wyjątkowo ważne, aby spać wygodnie, na odpowiednim podłożu, dobranym do indywidualnych potrzeb. Wybór materaca to wybór zdrowego snu, komfortu i ogólnego samopoczucia. Materace kieszeniowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów materacy. Współcześnie ich nowoczesność i innowacyjność może zaskoczyć. Kiedy warto wybrać je do swojej sypialni? Przedstawiamy najważniejsze informacje i radzimy, jak dokonać odpowiedniego wyboru.

Materac kieszeniowy - czym się charakteryzuje?

Wkład materacy kieszeniowych skonstruowany jest z ze sprężyn, z których każda umieszczona jest w osobnej, materiałowej kieszeni. Nowoczesne modele zawierają wiele sprężyn, dzięki czemu materace są elastyczne punktowo, co zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru ciała osoby użytkującej. Przykładem doskonale obrazującym ten rodzaj materacy jest materac kieszeniowy Hilding Lambada, innowacyjny materac zbudowany na bazie 7-strefowego systemu drobnych sprężynek Pocket Plus o wysokości aż 15 cm, które pozwalają uzyskać najbardziej optymalną sprężystość oraz bardzo wysoką elastyczność punktową, stanowiąc idealne rozwiązanie dla par oraz par z dużą różnicą wagową. Materace kieszeniowe to gwarancja wygody, bezpieczeństwa i efektywności wypoczynku. Dzięki zaawansowanemu systemowi sprężyn sprawdzą się także parom o różnej masie ciała. Jak to się dzieje? Kilkaset drobnych sprężyn reaguje na ciężar dokładnie w miejscu zetknięcia ciała z materacem. Każda z nich wykonuje ruch odpowiedni do nawet najmniejszej zmiany pozycji użytkownika. Skutkuje to odpowiednim, zdrowym podparciem oraz wyeliminowaniem efektu przenoszenia drgań, a więc odczuwania zmian ruchu. Różnego rodzaju materace do łóżka warto wybrać uprzednio upewniając się, że tak jak produkty marki Hilding, posiadają wszystkie niezbędne atesty.

Komu sprawdzą się materace kieszeniowe?

Materace kieszeniowe sprawdzą się każdemu, kto chce zapewnić sobie stabilne, ortopedyczne podparcie. Materac taki sprawdzi się w profilaktyce schorzeń mięśniowo-szkieletowych oraz jako pomoc w walce z dolegliwościami bólowymi, dzięki sprężynom o indywidualnym nacisku, które przystosowują się do kształtu ciała, dzięki czemu kręgosłup pozostaje w najkorzystniejszej dla niego pozycji. Materace kieszeniowe zachwycą osoby w każdym wieku; seniorów, osoby w średnim wieku oraz młodsze, a także pary, którym sprawdzą się z uwagi na nie przenoszenie drgań. To sprawia, że na materacu kieszeniowym nie odczujemy ruchów partnera śpiącego obok. Dokonując wyboru odpowiedniego materaca kieszeniowego warto korzystać z rzetelnych źródeł jak www.zdrowykregoslup.pl oraz www.veronique.pl. Materace kieszeniowe warto wybrać niezależnie od tego w jakim jesteśmy wieku, jaka jest masa naszego ciała i czy śpimy w pojedynkę, czy z partnerem. We wszystkich powyższych przypadkach sprawdzą się i będą doskonale spełniały swoją rolę.

Materac kieszeniowy - jaki rozmiar?

Potrzeby dotyczące wymiarów materaca bezpośrednio wynikają ze wzrostu oraz wagi osoby użytkującej. Uważa się, że długość materaca powinna wynosić o około 20 cm więcej od wzrostu jego posiadacza. Standardowe materace mają więc długość 200 cm, natomiast wybór szerokości jest już kwestią indywidualną. Aby zadecydować który wymiar będzie najodpowiedniejszy, warto przyjrzeć się poszczególnym wariantom. Najmniejszy, bo mierzący 80x200 cm materac sprężynowy, to propozycja skierowana do dzieci w wieku 7-12 lat. Jest nieco mniejszy niż standardowy rozmiar pojedynczego materaca dla dorosłych mierzącego 90x200 cm, który zapewni wygodę nastolatkowi oraz szczupłej osobie dorosłej. Jednoosobowe materace, których wymiary wynoszą 100x200 oraz 120x200 cm, to propozycja skierowana do osób o nieco większej masie ciała, ale także wszystkich tych, które cenią sobie nieco więcej przestrzeni, lub często zmieniają pozycję w trakcie snu. Materac sprężynowy kieszeniowy o wymiarach 140x200 cm to z kolei najmniejszy materac dwuosobowy. Zachowuje standardowe 70 cm przestrzeni na osobę, przy czym sprawdza się w przypadku par szczupłych, nie zmieniających zbyt często pozycji w czasie snu. Wymiary 160x200 cm są już natomiast standardowymi wymiarami materacy dwuosobowych. Są uniwersalne, a więc przypadną do gustu parom ceniącym sobie komfort, często zmieniającym pozycje, lub tym o nieco większej masie ciała. Materace sprężynowe kieszeniowe mierzące 180x200 cm będą pasowały do większości ram łóżek dwuosobowych. Sprawdzą się wszystkim ceniącym sobie komfort snu.

