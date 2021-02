Ranking materacy – jak dobrać odpowiedni materac do naszych potrzeb?

Dobór odpowiedniego materaca nie jest prostym zadaniem. Oto przegląd kilku propozycji, które pozwolą Ci na skuteczny wybór.

Wybór materaca – dlaczego nie da się stworzyć jednoznacznego rankingu?

Nie istnieje żaden ranking materacy, który ukazywałby realne walory danego materaca w przypadku konkretnej osoby. Dziś panuje moda na porównywanie ze sobą różnych opcji zakupowych. Polacy to świadomi konsumenci, dlatego producenci faktycznie muszą się postarać, aby spełnić nasze oczekiwania. Popularne rankingi laptopów i smartfonów mogą być drogą do wyboru najlepszego sprzętu. Jednak technologiczne nowinki spełniają mniej więcej te same potrzeby użytkowników – dostęp do szybkiej mocy obliczeniowej, znakomita łączność, etc. W przypadku materacy jest zupełnie inaczej. Materace dostosowane są do potrzeb naszego ciała. Systemu znacznie bardziej skomplikowanego niż wszystkie zagadnienia związane z technologią razem wzięte. Aby dobrać odpowiedni materac, należy przede wszystkim skupić się na własnych oczekiwaniach i potrzebach. To klucz do tego, by osiągnąć odpowiedni poziom komfortu, efektywności za dnia i w końcu pozbyć się problemów z bólem mięśni, zmęczeniem i innymi aspektami skorelowanymi ze snem.

Jak wybrać materac? Na co zwrócić uwagę?

Wybór materaca nie należy do najprostszych zadań. Musimy skupić się na tym, aby uwzględnić potrzeby naszego ciała. Należy zacząć od podstaw – naszej wagi. Odpowiednio dobrana twardość materaca przełoży się na naszą wygodę, swobodę względem pozycji w trakcie wypoczynku, szybszą regenerację. To także szansa na to, by odciążyć nasz kręgosłup. Dobór twardości materaca jest dosyć prosty, parametr ten wyrażony jest w skali od H1 do H4. Oto, co kryje się za tymi oznaczeniami:

H1 – materace miękkie, idealnie dostosowane do potrzeb osób lekkich – do 60 kilogramów.

H2 – materace o średnim poziomie twardości, świetne dla dorosłej osoby o standardowej wadze – do 80 kilogramów.

H3 – materace twarde, które dedykowane są osobom o masie ciała do 100 kilogramów.

H4 – materace bardzo twarde – przeznaczone są dla osób, którym standardowe rozwiązania nie pozwalają na osiągnięcie komfortu – stosuje się je w przypadku wagi ciała powyżej 100 kilogramów.

To jednak tylko wstęp. Pora na kilka porad, na które warto zwrócić uwagę, a producenci nie zawsze o tym wspominają!

Strefy twardości – przynajmniej siedem – to idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują doskonałej stabilności w trakcie snu.

Certyfikaty – popularne materace, takie jak Hilding Fandango mają oznaczenia produktu medycznego – oznacza to, że zostały przetestowane pod kątem ich prozdrowotnego działania. Znaną marką materacy medycznych jest SleepMed – część rozwiązań przygotowywanych jest dla niej przez Hilding Anders.

Konstrukcja piankowa – materace tego typu nie są gorsze od materacy kieszeniowych, a często pozwalają na wyższy poziom komfortu – choć często są nieco droższe.

Nie należy wybierać konwencjonalnych materacy sprężynowych, dziś konieczny jest wybór materacy kieszeniowych – to znacznie wyższy poziom komfortu. Materace, takie jak Hilding Step będą skutecznym strażnikiem zdrowego snu!

To jednak nie wszystko – postaw na sprawdzoną markę!

To spis najważniejszych zagadnień związanych z wyborem materaca – na tym się jednak nie kończy. Warto postawić na materace, których mikroklimat, higiena użytkowania, trwałość (czego wyznacznikiem jest długi czas gwarancji) stoi na najwyższym poziomie. Te wszystkie cechy posiadają materace Hilding Anders, które są rekomendowane przez zdrowykregoslup.pl. Firma ta zajmuje się produkcją materacy, poduszek i stelaży klasy premium. Ich rozwiązania wykorzystywane są przez podmioty, m.in. takie jak Pan Materac by Hilding Anders i Sleepmed by Hilding Anders.

Materiał promocyjny