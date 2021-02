Frezarka do paznokci – sposób na domowy salon piękności

Nie masz czasu na wizyty w salonie kosmetycznym, a chcesz mieć piękne paznokcie? Obawiasz się, że aceton osłabi Twoje paznokcie, a pragniesz cieszyć się długimi pazurkami w modnym odcieniu?

Frezarka do paznokci będzie dla Ciebie idealnym wyborem.

Frezarka do paznokci – co to takiego?

Frezarka do paznokci to bardzo przydatne urządzenie wielofunkcyjne. Pozwala w domowym zaciszu ściągnąć lakier hybrydowy oraz idealnie przygotować skórki przed malowaniem paznokci bez potrzeby użycia acetonu. To prawda, że częste stosowanie acetonu może osłabiać paznokcie, więc jeśli chcesz, by były mocne i długie, koniecznie zaopatrz się we frezarkę. Zestaw odpowiednio dobranych fezów pozwoli spiłować lakier z paznokcia i pozbyć się nawet najbardziej opornych skórek. Można regulować prędkość i kierunek obrotów, a całość zabiegu nie powinna zająć więcej niż 20 minut.

Jak działa frezarka do paznokci?

Frezarka to niewielkie urządzenie z wymiennymi końcówkami – frezami oraz nakładkami. Mały diamentowy frez stożkowy służy do usuwania skórek, frezy ceramiczne (w kształcie walca lub stożka) doskonale sprawdzają się do ściągania lakieru hybrydowego i piłowania paznokci.

Za pomocą frezarki do paznokci można samodzielnie wykonać zarówno manicure, jak i pedicure.

Dzięki różnym prędkościom obrotów i wymiennym frezom z powodzeniem usuniesz nie tylko lakier i skórki, ale także nagniotki i odciski. Frezarka do paznokci pozwala nadać płytce pożądany kształt i długość, nawet jeśli Twoje paznokcie są wyjątkowo wymagające – łamliwe lub bardzo grube.

Frezarka do paznokci ma różne prędkości obrotów, więc bez trudu można dobrać taką, która jest dla nas odpowiednia – pamiętajmy, że podczas piłowania czy zdejmowania lakieru będzie wydzielać się ciepło związane z tarciem o płytkę.

Jak używać frezarki do paznokci w domu?

Frezarka do paznokci to urządzenie niezbędne w salonie kosmetycznym, ale jej użycie w domu wcale nie jest skomplikowane. Do użytku domowego polecane są frezarki specjalnie dedykowane do tego celu. By w pełni wykorzystać ich możliwości, należy zaopatrzyć się w zestaw frezów o różnym kształcie oraz nakładki. To pozwoli nam pięknie spiłować paznokcie, zdjąć z nich hybrydę i idealnie przygotować płytkę do nałożenia nowego lakieru.

Jeśli chcemy usunąć hybrydę, przykładamy frez do płytki paznokcia i ściągamy lakier wzdłuż płytki. Należy robić to delikatnie i nie naciskać zbyt mocno na płytkę. Dobrze jest też podłożyć pod dłoń papierowy ręcznik, by łatwo usunąć pozostałości lakieru po skończonym manicure. Następnie wyrównujemy płytkę polerką i zajmujemy się usunięciem skórek. Do tego celu służy mały frez. Jeśli skórki są bardzo duże, można dodatkowo wyciąć je cążkami. Na koniec nadajemy paznokciom idealny kształt (używamy frezarki jako pilniczka), oczyszczamy i odtłuszczamy płytkę i już możemy nakładać nowy lakier. Tak przygotowane paznokcie będą prezentować się naprawdę pięknie, a hybryda utrzyma się na nich przez długi czas w idealnym stanie.

Materiał promocyjny