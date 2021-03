Aranżacja sypialni - wybieramy łóżko 200x200

Duża otwarta przestrzeń, osobna sypialnia i biuro do pracy zdalnej - to kierunek, w którym zmierza coraz większa rzesza młodych Polaków. Jak zaaranżować taką przestrzeń? Jak sprawić, aby nowoczesność i wygoda szły tu w parze? Odpowiedź jest prosta. Należy postawić na jakość.

Przestronna sypialnia to marzenie wielu z nas. Kojarzy się ona bowiem z niezależnością i wygodą. Sypialnia ma być jednocześnie azylem i oazą, w której można zaszyć się po długim dniu, aby odpocząć oraz zregenerować siły na dzień kolejny. W każdej sypialni królować ma łóżko - to ono powinno być na pierwszym planie i to od niego należy zaczynać aranżację.

Łóżko 200x200 to najodpowiedniejszy wybór dla dużych przestronnych pokojów. Jego rama może być drewniana, metalowa lub tapicerowana. Może mieć otwieraną pakę lub dyskretne szuflady. Ważne jednak, aby design szedł w parze z funkcjonalnością - bo to właśnie ona jest tym, co wyróżnia zwykłe wnętrze od wnętrza nowoczesnego.





Gdzie szukać wymarzonego łóżka?





Warszawa jest miastem, w którym szczególnie mocno widać trend minimalistyczny. Projektanci prześcigają się tu w nowoczesnych aranżacjach, które realizowane są w mieszkaniach zlokalizowanych w różnych dzielnicach stolicy. Ale to internet jest głównym źródłem inspiracji. A także miejscem, w którym można kupić łóżko 200x200 czy 200x220. Wizyta w stacjonarnym sklepie meblowym nie jest już konieczna, aby wybrać najodpowiedniejsze miejsce do spania. Choć wciąż warto wybrać się do niego w przypadku zakupu materaca, ponieważ można na chwilę na nim poleżeć i sprawdzić, czy odpowiada na nasze potrzeby.





Zakup materaca - łóżko 200x200





Materac jest najważniejszym elementem łóżka. To w końcu na nim bezpośrednio śpimy. Posiadając w sypialni łóżko 200x200, istnieją dwie możliwości doboru materaca. Jeden duży materac partnerski lub dwa materace pojedyncze. Skąd taki wybór? Jest to szczególnie istotne w przypadku łóżek małżeńskich, gdzie partnerzy znacznie różnią się od siebie wzrostem i ciężarem. Osoby wysokie o wadze większej niż 90 kilogramów powinny wybierać materace twardsze, z kolei osoby filigranowe - miększe. Aby połączyć potrzeby obojga partnerów można więc zdecydować się na zakup dwóch pojedynczych materacy - jednak warto z góry podkreślić, że mimo iż jest to opcja tańsza, to jednak mniej wygodna ze względu na miejsce łączenia materaców (podczas zakupów trzeba zwrócić szczególną uwagę na wysokość materaców, aby była identyczna). Można też postawić na zakup materaca partnerskiego, który jest nieco droższy, ale uwzględnia potrzeby obu stron - nawet jeśli jeden z partnerów ma niespokojny sen i często zmienia pozycję lub wstaje, druga osoba tego nie odczuwa.

Na rynku najpopularniejsze są materace kieszeniowe oraz piankowe. Zarówno jedne, jak i drugie mają wiele zalet: przede wszystkim są w stanie zapewnić pełne podparcie dla kręgosłupa. Który rodzaj wybrać dla łóżka 200x200? Wszystko zależy od indywidualnych preferencji użytkownika. Materace kieszeniowe są nieco twardsze niż te piankowe, są też od nich cięższe (co stanowi przeszkodę w czynnościach higienicznych, np. odwracaniu materacy z jednej strony na drugą). W przypadku materacy piankowych na szczególną uwagę zasługują materace wysokoelastyczne, termoelastyczne i lateksowe. Z czego te ostatnie są idealnym wyborem szczególnie dla alergików oraz astmatyków, natomiast te termoelastyczne idealnie sprawdzą się w przypadku osób borykających się z problemami z krążeniem.





Aranżacja sypialni





Podczas urządzania sypialni, należy postawić na minimalizm. To bowiem miejsce odpoczynku, dlatego jak najmniejsza liczba przedmiotów jest wskazana: chodzi o to, aby nic za bardzo nie rozpraszało naszej uwagi. W sypialni łóżko powinno zajmować centralne miejsce. Powinien być do niego łatwy dostęp z trzech stron, zagłówek natomiast powinien dotykać do ściany w taki sposób, aby łóżko nie było odwrócone w stronę drzwi wejściowych do pokoju. Jeśli chodzi o kolory, to projektanci stawiają na pastelowe odcienie: szarości, błękity, zielenie czy róże. Warto jednak dodać jakiś mocniejszy akcent, na przykład geometryczny obraz lub wzorzystą pościel łóżka. Warszawa jest miastem, które łączy różne style. A zaglądając do warszawskich sypialni, można zobaczyć zarówno stylowe, stonowane wnętrza, jak i pokoje eklektyczne. Wielu projektantów wzoruje się na "warszawskich sypialniach", tworząc własne, niepowtarzalne projekty.





Łóżko 200x200 jako spełnienie marzeń





Łóżko 200x200 można nazwać łożem królewskim, ponieważ jego wymiary są imponujące i pozwalają na wygodny sen osobom o różnym wzroście i ciężarze. Kluczem do sukcesu jest dobrany do indywidualnych potrzeb użytkownika materac, który to zapewnia podparcie dla kręgosłupa i jest gwarancją pełnego komfortu snu. Wiele salonów meblowych - w Warszawie, Krakowie czy Katowicach - zapewnia szeroki wybór zarówno materacy, jak i ram łóżka, dzięki czemu w jednym miejscu można wybrać dla siebie iście królewskie łoże, w którym naprawdę można poczuć się jak król.

Materiał promocyjny