1% podatku w usłudze Twój ePIT

Jednym z ważnych elementów systemu podatkowego jest udział w nim podatników. Sposobem zachęcania ich do aktywnego podejścia w zakresie finansów i podatków jest możliwość przekazania jednego procenta podatku w ramach rozliczenia PIT na wybrany przez podatnika cel. Dzięki temu rozwiązaniu podatnik może indywidualnie zdecydować na co zostaną przeznaczone (częściowo) jego podatki. W jaki sposób prawidłowo wskazać, gdzie trafi 1% podatku w Twój ePIT? Czym są Organizacje Pożytku Publicznego? I jak je sprawdzić?

1% podatku w Twój ePIT

Jeżeli podatnik zdecyduje się rozliczyć swój PIT w ramach usługi Twój ePIT ma również możliwość przekazania 1% podatku dla wybranego OPP. Wystarczy zalogować się do systemu i wybrać z listy numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) interesującego podatnika podmiotu, na który chce przekazać 1% podatku. Można również wskazać cel szczegółowy.

Twój ePIT posiada (zawiera) informacje o wybranej wcześniej (w deklaracji za poprzedni rok) organizacji OPP. I takie dane uzupełnia automatycznie. Jeżeli obecnie podatnik chciałby ją zmienić na inną (lub zmienić tylko cel szczegółowy) również może to zrobić w ramach usługi Twój ePIT. W takim wypadku powinien wybrać opcję "zmieniam organizację". a następnie wybrać z wykazu numer KRS OPP, na którą chciałby przekazać swój 1% podatku. Podobnie w przypadku zmiany celu szczegółowego, należy wybrać "zmieniam organizację", a następnie nie zmieniając numeru KRS odpowiednio edytować informację w zakresie celu szczegółowego.

Organizacja pożytku publicznego – definicja i wykaz

Organizacje Pożytku Publicznego to w dużym uproszczeniu organizacje pozarządowe, które na podstawie odpowiednich przepisów uzyskały status pożytku publicznego. To tym podmiotom można przekazać 1% podatku. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje takie zagadnienia jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2020.1057 z późniejszymi zmianami). Wszystkie takie pomioty zostają wpisane na specjalną listę - wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego - prowadzoną przez Dyrektora Narodowego Instytutu. Dlatego w ramach pracy nad PIT 2021 każdy, kto chciałby pomóc jakiejś organizacji najpierw powinien zweryfikować, czy znajduje się ona na wykazie OPP.

Wykaz OPP

Pojawia się wiele głosów, że wprowadzając wykaz Organizacji Pożytku Publicznego ustawodawca próbuje ograniczać wolności podatników w przekazywaniu ich 1% podatku do odpowiednich fundacji czy stowarzyszenia. Jest to z pewnością pewne utrudnienie, ale warto zauważyć, że na rynku spotkać można bardzo wiele nieuczciwych podmiotów, które mogą chcieć wykorzystać dobre intencje podatnika. Dlatego, aby otrzymać status organizacji OPP podmiot taki musi przejść odpowiednią weryfikację, a następnie na bieżąco przedstawiać organom swoją sytuację finansową.

Co roku tworzony jest nowy wykaz Organizacji Pożytku Publicznego. W przypadku PIT 2021 zweryfikować je można na oficjalnych stronach internetowych Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w trzech formatach: "xlsx", "pdf" oraz "ods". Wykaz tworzony jest na dzień 30 listopada roku podatkowego i publikowany do 15 grudnia - to znaczy, że wykaz dla PIT 2021 został opublikowany 15 grudnia 2020. Profesjonalne aplikacje do wypełniania PIT przygotowują dla swoich użytkowników dostęp do wykazu OPP również w ramach swoich aplikacji bez konieczności odwiedzania innych portali internetowych.

