Jaki materac pomoże uporać się z bólem pleców?

Człowiek spędza około 1/3 życia na śnie. To właśnie sen jest podstawą funkcjonowania, ponieważ zapewnia regenerację organizmu i odpoczynek. Jednym z najważniejszych czynników wpływających nie tylko na jakość snu, ale także na zdrowie kręgosłupa, jest materac. Jaki materac pomoże uporać się z bólem pleców? Na co się zdecydować?

Materac na ból pleców - najlepiej model medyczny

Ból pleców może mieć wiele różnych przyczyn - spanie na niewygodnym materacu, przeciążenie kręgosłupa, noszenie przez wiele godzin butów na wysokim obcasie, urazy i wady kręgosłupa. Jednym z najprostszych sposobów na wyeliminowanie bólu pleców jest zakup dobrego, wysokiej jakości materaca, najlepiej modelu medycznego (nazywanego także rehabilitacyjnym lub ortopedycznym). Materac na bolące plecy powinien być wykonany z wysokiej jakości materiałów, a także dopasowany do użytkownika, zwłaszcza pod katem stopnia twardości. Na ten ostatni aspekt warto zwrócić szczególną uwagę. Twardość materaca należy dobierać do swojej wagi oraz preferencji. Można wyróżnić cztery typy twardości: H1 (do 60 kilogramów), H2 (od 60 do 80 kilogramów), H3 (od 80 do 100 kilogramów) oraz H4 (powyżej 100 kilogramów). Dobrze pamiętać o tym, że zbyt twardy lub zbyt miękki materac, powoduje zwykle bóle kręgosłupa, problemy z krążeniem i drętwienie kończyn w czasie snu. Podczas zakupu materaca na bolące plecy, warto kierować się także innymi aspektami, na przykład typem wypełnienia materaca, poradami ekspertów w sklepie internetowym, oraz rodzajem materaca.

Dlaczego warto wybrać akurat materac rehabilitacyjny? Sprawdza się on zdecydowanie najlepiej przy bólach kręgosłupa. Materac medyczny to model, który zapewnia doskonałą elastyczność punktową, dopasowuje się do budowy anatomicznej ciała i posiada siedem stref twardości. Materace ortopedyczne zapewniają wsparcie kręgosłupa, a także odciążają go. W ten sposób w znacznym stopniu zmniejsza się ból pleców i szyi.

Proponowany model materaca od marki SleepMed by Hilding

Jednym z ciekawych materacy dla osób z bólami kręgosłupa jest model marki SleepMed by Hilding, czyli materac medyczny SleepMed Supreme Plus. Posiada on następujące cechy:

29-centymetrowy wkład kryje w sobie: piankę wysokoelastyczną (zapewnia sprężystość, jest trwała i wygodna), piankę termoelastyczną (zapewnia miękkość, dopasowuje się do temperatury ciała użytkownika), piankę FlexiFoam (nadaje elastyczność i plastyczność) oraz piankę Celsius® - Waterlily® (która została zastosowana w odpinanym topie, wspiera ciało, odciąża kręgosłup),

materac z odpinanym topem, dzięki czemu można uzyskać 6 różnych twardości - warto sprawdzić, która jest najlepsza i w największym stopniu zmniejsza bóle kręgosłupa),

wyrób medyczny, co zostało potwierdzone przez odpowiednie testy i badania,

materac odwracalny, który można użytkować po obu stronach,

we wkładzie materaca zastosowano specjalne nacięcia i profilowania, co zapewnia odpowiednią higienę i wentylację,

15 lat gwarancji producenta,

materac z certyfikatem AEH, świadczącym o tym, że model przeszedł rygorystyczne testy, dotyczące trwałości, ergonomii, higieny i klimatu,

do materaca dołączony jest pokrowiec SleepMed Supreme Plus, stworzony z dzianiny Probiotex, materiału Tencel i taśmy 3D - pokrowiec likwiduje nawet 93% alergenów i bakterii, jest wyjątkowo miękki i przyjemny w dotyku,

w materacu zastosowano technologię Airforce®, dzięki czemu powietrze krąży we wkładzie i nie pojawiają się roztocza oraz bakterie.

Warto zainwestować w porządny, wysokiej jakości materac medyczny. W ten sposób można zmniejszyć bóle kręgosłupa i zadbać o swoje zdrowie.

