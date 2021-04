Dogrzewanie tunelu foliowego - jak się za to zabrać?

Odpowiednio dogrzane i doświetlone tunele foliowe umożliwiają efektywną uprawę roślin przez cały rok. Pozwalają praktycznie uniezależnić się od zmiennych i niekorzystnych warunków pogodowych. Przeczytaj krótki poradnik na temat dogrzewania tuneli foliowych.

Czy dogrzewanie tunelu foliowego jest konieczne?

Nie. Już sama konstrukcja tunelu foliowego może zapewniać optymalny dla roślin mikroklimat. Oczywiście nie dla wszystkich. Są gatunki, którym niestraszne są wczesnowiosenne, a nawet zimowe warunki, np. rzodkiewka, rzodkiew, szpinak, sałata głowiasta czy koper. Inne, ciepłolubne, jak pomidory, ogórki, papryki, bakłażany czy melony, do prawidłowego wzrostu wymagają wyższej i stabilnej temperatury. Pamiętaj, że duże wahania temperatur zdarzają się w Polsce nawet latem, dlatego warto rozważyć montaż systemu ogrzewania tunelu foliowego.

Tunel foliowy na warzywa – można, ale nie trzeba go dogrzewać

Zalety ogrzewanego tunelu foliowego

Tunel szklarnia z systemem ogrzewania zapewnia roślinom stałą, pożądaną temperaturę, tworząc idealne warunki do rozwoju. W naszym umiarkowanym klimacie tunele na warzywa służą zwykle od końca lutego/początku marca do listopada. W przypadku zainwestowania w instalację grzewczą, możesz cieszyć się obfitymi plonami przez cały rok. Wbrew pozorom, ogrzewane mogą być nie tylko duże, profesjonalne tunele foliowe. Na rynku znajdziesz obecnie różnorodne rozwiązania przeznaczone do ogrzewania kilkumetrowych tuneli szklarni. Taki mały tunel foliowy już za około 300 zł kupisz w dobrym sklepie ogrodniczym, np. dollo.pl - https://dollo.pl/turystyka_i_ogrod/ogrod/tunele_foliowe_tunele_ogrodowe.html.

Tunel foliowy mały (2x3 m)

Rodzaje systemów grzewczych do tuneli foliowych

Tunele na warzywa mogą być ogrzewane przy pomocy różnych technologii. Wybór danego rozwiązania zależy od indywidualnych preferencji plantatora. Istnieje możliwość zastosowania kilku sposobów ogrzewania jednocześnie. Jeśli jesteś ogrodnikiem amatorem, przed zakupem i wdrożeniem danego systemu grzewczego koniecznie skonsultuj się z fachowcem. Często porad udzielają sami producenci i instalatorzy rozwiązań grzewczych.

Wybrane typy ogrzewania w tunelach foliowych

● Ogrzewanie wodne – w tym systemie zautomatyzowany (na ogół) kocioł podgrzewa wodę do zadanej temperatury, która przepływa przez instalację i oddaje ciepło.

● Ogrzewanie powietrzem – piec nadmuchowy wywołuje cyrkulację ciepłego powietrza wewnątrz tunelu, pozwalając na szybkie uzyskanie pożądanej temperatury, ale i szybkie… wyziębienie roślin po wyłączeniu.

● Ogrzewanie elektryczne – to stosunkowo drogie rozwiązanie, jednak gwarantujące stabilność temperatury.

● Ogrzewanie gazowe – gaz, chociaż należy do najdroższych paliw, zapewnia stałą i niezawodną ochronę przed niskimi temperaturami.

● Ogrzewanie piecem wyposażonym w automatykę – to jedna z najpopularniejszych i najwygodniejszych metod dogrzewania tuneli foliowych. Rodzaj stosowanego opału zależy od typu kotła.

● Ogrzewanie wężami grzewczymi - to nowoczesny, efektywny i oszczędny system, polegający na ulokowaniu węży grzewczych bezpośrednio przy roślinach.

● Ogrzewanie promiennikowe – ogrzewanie szklarni i tuneli foliowych za pomocą promienników podczerwieni stosowane jest na szeroką skalę m.in. w Kanadzie, USA i Szwecji.

Czy warto kupić ogrzewany, profesjonalny tunel foliowy?

Profesjonalne tunele foliowe to duże, w pełni wyposażone i zautomatyzowane konstrukcje. Dedykowane są przede wszystkim zawodowym producentom roślin, prowadzącym całoroczne, komercyjne plantacje warzyw, owoców czy kwiatów. Pozwalają profesjonalistom niemal całkowicie uniezależnić się od warunków pogodowych. Obiekty takie spełniają wymagania konkretnych typów upraw, więc często produkuje się je na indywidualne zamówienie i wykonuje „pod klucz”.

Materiały Promocyjne