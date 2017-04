Dlaczego klienci kochają gadżety reklamowe?

Dziś bardzo trudno wyróżnić się nowym firmom. Badania potwierdzają, że skutecznym pomysłem jest zakup gadżetów promocyjnych. Firma nie ponosi wtedy ogromnych kosztów na promocję, a przekaz działa i trafia do wybranej grupy.

Kontrahenci i pracownicy

Gadżety reklamowe są najmilej widziane przez kontrahentów oraz pracowników. Ten rodzaj promocji firmy ma wiele plusów:

sprawia, że klient codziennie ma kontakt z firmą i zapamiętuje ją

gadżety odzwierciedlają charakter firmy

ogranicza koszty

gadżety reklamowe są użyteczne, ale zarazem mogą być kreatywne

Szeroki wybór

Na rynku istnieje szereg drobnych artykułów promocyjnych:

długopisy z nadrukiem

kubki firmowe

koszulki

ołówki

pendrive

smycze

breloki

podkładki pod kubki

teczki do portfolio

oraz bardziej luksusowe towary, na przykład zestawy kawowe

Siła oddziaływania

Gdy klient lub współpracownik korzystają z gadżetów reklamowych, niejako spontanicznie związują się z marką. Jeśli na przykład codziennie pije kawę z kubka firmowego, wzbudza to pozytywne emocje i wiąże się z marką. Jeśli dodatkowo gadżet jest spersonalizowany i dostosowany do konkretnego klienta, staje się doskonałym elementem strategii marketingowej.

Jakie gadżety i dla kogo?

Gdy już zdecydujesz się na zakup gadżetów, dopasuj go do odbiorcy. Warto również zadbać o spójność przekazu. Jeśli twoja marka kierowana jest na przykład do młodych ludzi i kojarzy się z radością i świeżością, to gadżety powinny to podkreślać. Możesz zaprojektować koszulki w pastelowych kolorach z oryginalnymi napisami.

Opinie klientów

Jeśli już stworzyłeś gadżety reklamowe i je rozdałeś, posłuchaj, co mówią o nich klienci i pracownicy. Co sądzą o jakości, pomyśle, spójności. Jeśli kubki rozbijają się, a prezent gwiazdkowy dla pracowników spotkał się z obojętnością, może warto zmienić koncepcję albo rozbudować pomysł?

Emocje to wizerunek

Gadżety promocyjne oraz luksusowe zestawy promocyjne możesz zamówić w sklepie Promotion Tops. Jeśli planujesz zamówić oryginalne oraz ekologiczne gadżety reklamowe, wypróbuj Promotion Tops. W ofercie ciekawe, przydatne na co dzień artykuły, a także baza do stworzenia niepowtarzalnych gadżetów. Postaw na emocje i zbuduj pozytywny wizerunek!

