Asystentki stomatologiczne profesją poszukiwaną w Warszawie

W gabinetach dentystycznych praca wykonywana jest często 5-6 dni w tygodniu, a w centrach działających jako placówki pomocy nocnej i świątecznej – nawet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracują tam nie tylko lekarze stomatolodzy, ale również asystentki stomatologiczne, bez których dentyści nie mogliby świadczyć zabiegów leczniczych czy profilaktycznych. Jak zdobyć kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w zawodzie asystentki stomatologicznej?

Szkoła policealna kształci w zawodzie asystentki stomatologicznej

Kierunek asystentka stomatologiczna cieszy się w szkołach policealnych coraz większym zainteresowaniem wśród osób w różnym wieku. Między innymi w Warszawie istnieją szkoły, które kształcą asystentki dentystów. To propozycja dla tych osób, które chciałyby uzyskać kompetencje do pracy w ciekawym zawodzie, oferującym wiele wyzwań. Nie trzeba kończyć wieloletnich studiów stomatologicznych i zostawać lekarzem stomatologiem, aby na co dzień móc pracować w gabinecie dentystycznym. Dowodzi tego profesja asystentki stomatologicznej.

Aby aplikować na kierunek asystentka stomatologiczna w szkole policealnej w Warszawie lub w innym mieście, należy ukończyć szkołę średnią. Później można rozpocząć zajęcia w szkole policealnej i kształcić się w kierunku wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej.

Uprawnienia formalne dla asystentki stomatologicznej

Praca w zawodzie asystentki stomatologicznej wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Co prawda w Polsce nie ma przepisów, które regulowałyby zakres uprawnień zawodowych dla kandydatów do pracy w zawodzie asystentki, ale gabinety stomatologiczne i protetyczne wymagają co najmniej dyplomu ukończenia szkoły policealnej, np. w Warszawie, na takim właśnie kierunku.

W takiej szkole musi być przy tym realizowany program kształcenia zgodny z wytycznymi umieszczonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Edukacja na kierunku asystentka stomatologiczna w szkole policealnej trwa zaledwie rok, dzięki czemu w stosunkowo krótkim czasie można zdobyć kwalifikacje do takiej pracy i znaleźć zatrudnienie w gabinecie dentystycznym – prywatnym lub posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Asystentki są także zatrudniane w pracowniach implantologicznych i protetycznych, gdzie asystują przy różnych zabiegach lekarzom dentystom, chirurgom stomatologicznym czy protetykom.

