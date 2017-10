Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Warszawie

Dnia 4 października 2017 roku w Warszawie, na drugim piętrze Pałacu Kultury i Nauki, miało miejsce szczególnie ważne dla rynku pracy wydarzenie, czyli tegoroczne Targi Pracy i Przedsiębiorczości.

O targach

Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Warszawie odbywały się 4 października 2017 roku w godzinach od 10 do 17. Były one znakomitą okazją dla wszystkich, którzy poszukują ciekawych ofert pracy w stolicy i jej okolicach. Wzięło w nich udział 112 wystawców, którzy przedstawili odwiedzającym ponad 5000 różnych ofert pracy. Było z czego wybierać.

Wśród poszukiwanych kandydatów do pracy w Warszawie znaleźli się między innymi programiści, specjaliści IT, kierowcy, księgowi, specjaliści ds. marketingu czy finansów, kierownicy oraz konstruktorzy. Potencjalni pracownicy mogli wybierać spośród ofert pracy w stolicy w wielu rozmaitych branżach, w tym w służbach mundurowych, administracji publicznej, branży wydawniczej, motoryzacyjnej, hotelarskiej, transportowej, handlowej, produkcyjnej i technicznej.

Wśród ciekawych propozycji pracy w Warszawie znalazła się oferta zatrudnienia ze strony światowego lidera w dziedzinie usług finansowych, firmy J.P. Morgan, która otwiera w tym mieście nowe centrum korporacyjne i ogłosiła nabór do swojego zespołu pracowniczego w Polsce.

Wydarzenia towarzyszące targom

W ramach Targów Pracy i Przedsiębiorczości odbyły się również ciekawe spotkania, prelekcje i konferencje. Traktowały one m.in. o tym, jak wygląda praca w dużej korporacji; jak bezrobotni powinni planować swoją karierę zawodową, aby osiągać szczyty; a także o start-upach w Warszawie.

Podczas wydarzenia zorganizowano także Strefę Francuskich Pracodawców, w której odbyły się rekrutacje do pracy w firmach zrzeszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. W strefie tej można było też skorzystać z porad ekspertów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, którzy podpowiadali m.in., jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, jeśli kandydat zostanie na nią zaproszony.

Na osoby zainteresowane elastycznymi formami zatrudnienia na targach pracy w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki czekała Strefa Pracy Tymczasowej, w której 11 wystawców zaprezentowało liczne oferty. W ramach tegorocznej edycji Targów Pracy i Przedsiębiorczości urządzono także Salon Przedsiębiorczości i Salon Doradztwa Zawodowego.

Wstęp dla wszystkich odwiedzających targi był wolny. Organizatorzy całego przedsięwzięcia to przede wszystkim: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, a także Uniwersytet Warszawski oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Materiał Partnera