Nowe inwestycje w stolicy

Do budżetu inwestycyjnego Warszawy zostało wprowadzonych 113 nowych pozycji. Kwota przeznaczona na inwestycje to 1,3 mld zł. Na co stawia ratusz?

Pieniądze pochodzą m.in. z oszczędności na przetargach (np. na przebudowę ul. Marynarskiej czy budowę tunelu pod torami kolejowymi w Wawrze), z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, przesunięć budżetowych, zmian w harmonogramach zaplanowanych inwestycji oraz rezygnacji z kilku przedsięwzięć.

- Priorytetem jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy. – Dlatego planujemy uruchomienie końcowego bemowskiego odcinka równocześnie z dwustacyjnym odcinkiem na Bemowie i fragmentem kończącym metro na północy na Bródnie. Cała druga linia metra będzie gotowa w 2023 r.– mówi.

W budżecie miasta zapisano budowę bemowskiego odcinka wraz ze stacją techniczno-postojową Mory. Wstępnie przyjęty koszt to 1,2 mld zł., za stacją Powstańców Śląskich powstanie 3,9 km trasy i trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów, Połczyńska.

Finansowanie będą miały zapewnione przedsięwzięcia wybrane w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 r. proponowane do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego - 13 projektów w łącznej kwocie 2,5 mln zł. To np. osiem projektów rowerowych – budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich (od ul. Pirenejskiej, przez skrzyżowanie z ul. Wrocławską do ul. Zachodzącego Słońca), ścieżki wzdłuż ul. Wrocławskiej (od ul. Powstańców Śląskich do Widawskiej), budowa dróg rowerowych na ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego (na odcinku Fieldorfa – Abrahama), ul. Kaliskiego (od ul. Radiowej do ul. Archimedesa) oraz ul. Egipskiej i Saskiej, łącznika rowerowego na Powązkach (pomiędzy Rondem Zgrupowania AK Radosław a ul. Młocińską), trasy rowerowej w kierunku Konstancina wzdłuż ul. Ł. Drewny (od ul. Przekornej w kierunku Konstancina) oraz uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej.

Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum" ułatwi warszawiakom poruszanie się w tym dużym węźle komunikacyjnym.

W ciągu dwóch lat (2017-18) realizowany będzie projekt bezprzewodowego dostępu do Internetu placówkach oświatowych (10 mln zł).

Zaplanowano także budowę kolejnego żłobka w Wesołej, przedszkola na Bemowie, zespołu szkolno-przedszkolnego w Ursusie, rozbudowę przedszkola na Woli i boisk szkolnych na Targówku.

Dziewięć mln zł przeznaczono na dostosowanie pomieszczeń dawnej Fabryki Trzciny na ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego. – Scena dla Teatru Żydowskiego na Pradze wpisuje się w Zintegrowany Program Rewitalizacji – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – Na rewitalizację w najbliższych latach wydamy 1,4 mld zł - dodaje.

Projekt „Dzielnica Wisła" zakłada stworzenie pływających basenów na Wiśle na Wybrzeżu Helskim na wysokości ul. Ratuszowej.

W planach budżetowych znalazła się budowa czterech ulic dzielnicowych a także dodatkowe pieniądze na już zaplanowane przedsięwzięcia, np. przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli czy przebudowę ulicy Głębockiej.

Urealnione zostały harmonogramy kilku inwestycji, m.in. rozbudowy drugiej linii metra 3+3 (zakończenie w 2019 r.), budowy Trasy Świętokrzyskiej (zakończenie w 2018 r.), przebudowy ul. Wał Miedzeszyński (zakończenie w 2020 r.), obwodnicy śródmiejskiej od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej (powstanie do 2021 r.), budowy mostu Krasińskiego (do 2025 r.). Miasto nie zbuduje nowej ul. Płaskowickiej pomiędzy ul. Dereniową a Rosoła.

