Stres zakłóca Twój sen? Sprawdź, jak go zwalczyć!

Stres jest czynnikiem, który mocno wpływa na nasz organizm. Jest również czymś, co może powodować problemy ze snem- zarówno z zaśnięciem, jak również z zakłóceniem jego przebiegu. Wówczas budzimy się niewyspani, senni, z ogromnym niedoborem energii. Jak więc pozbyć się stresu i spać spokojnie?

Czym jest stres?

Często używamy tego terminu, mówimy, że „coś jest dla nas stresujące” lub „czujemy się zestresowani”. Gdybyśmy mieli jednak zdefiniować, czym jest stres, każdy zapewne musiałby się chwilę zastanowić, po czym podałby zupełnie różne odpowiedzi. Stres jest psychiczną i fizjologiczną reakcją organizmu na coś, co zakłóca nasz spokój, poczucie równowagi lub wprawia nas w uczucie, że z daną sytuacją nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Takie właśnie sytuacje nazywamy stresorami. Dzielimy je zwykle na dwie grupy: społeczne (na przykład trudna sytuacja życiowa, reakcje na akty przemocy słownej i fizycznej, problemy w pracy lub rodzinie i wiele, wiele innych) oraz fizyczne (przykładowo pojawiający się nagle hałas, choroba, wypadek).

Mówi się o tym, że stres bywa mobilizujący lub demotywujący. I jest to prawda. Bez umiarkowanego stresu nie bylibyśmy w stanie niczego osiągnąć. Ma on zatem wymiar motywujący, a dojrzałość i stabilność człowieka polega między innymi na tym, że uczy się on opanowywać różne swoje reakcje. W tym również te negatywne. Nie oznacza to jednak, że permanentny stres jest czymś dobrym. Wszystko bowiem zależy od czasu jego trwania. Zwykle chwilowe odczuwanie stresu rzeczywiście potrafi działać motywująco, jednak jeśli stresory działają zbyt intensywnie i długo, przez co uczucie ogólnego dyskomfortu będzie długotrwałe, może działać na nas negatywnie. Jak to jednak działa?

Jeśli jakaś sytuacja lub rzecz jest odbierana przez nasz umysł lub ciało jako potencjalne zagrożenie (nie tylko dla naszego zdrowia lub życia, ale na przykład dla komfortu i poczucia bezpieczeństwa), w organizmie wydziela się kortyzol, czyli tzw. hormon stresu produkowany w nadnerczach. Podnosi on stężenie glukozy we krwi, lecz ten szereg procesów składa się w spójną całość- nasz organizm otrzymuje silny bodziec, który każe mu pozostać w gotowości do walki lub ucieczki - w ten sposób wykształcały się nasze mechanizmy obronne przez wiele lat. Chcemy sprawdzić jak to działa? Weźmy przykładowo zimny prysznic. Nasz organizm zareaguje natychmiast, gdyż pobudzimy go do działania i chronienia się.

Stres a sen

Jeśli jesteśmy zestresowani i z takim uczuciem kładziemy się spać, rozpamiętujemy to, co nas stresuje, wówczas może to znacząco wpłynąć na nasz sen, uniemożliwiając prawidłową regenerację naszemu organizmowi. Wówczas istnieje możliwość, że będziemy mieć problemy z zaśnięciem, a nawet jeśli się nam to uda, to podwyższony kortyzol i glukoza spłycą nasz nocny wypoczynek, w efekcie czego rano wstaniemy niewyspani i zmęczeni. Dlatego właśnie jedna z zasad właściwej higieny snu tak bardzo zwraca uwagę na konieczność pozbycia się negatywnych emocji przez pójściem spać, a tym samym pozbycie się stresu, który gromadziliśmy w ciągu dnia.



Jak zwalczyć stres?

ćwiczenia oddechowe

Niby każdy z nas wie, jak oddychać, bo robimy to mimowolnie, ale niezbyt często zastanawiamy się nad tym czym jest pełny i głęboki oddech. Liczne instrukcje na temat tego, jak to powinno wyglądać, znajdziemy w ogólnie dostępnych publikacjach. Dziś istnieją nawet aplikacje, które mogą nam podpowiedzieć w jakim tempie i jak głęboko powinniśmy oddychać. Jeśli jednak unikamy towarzyszącej nam wszędzie elektroniki, pamiętajmy, że ruch na świeżym powietrzu to rytuał wpisany na stałe w naszą morfologię i fizjologię. Przed samym pójściem spać unikajmy jednak ciężkiego wysiłku. Postawmy na lekki spacer i z każdym głębokim wydechem, zostawiajmy w przestrzeni wszystkie nasze trudne sprawy.

aromaterapia

Olejki eteryczne potrafią zdziałać cuda. Niektóre z nich dedykowane są wręcz relaksowi i odprężeniu. Które? Między innymi: kadzidłowiec, bergamotka, jaśmin, drzewo sandałowe, lawenda.

relaksująca muzyka

Wpływ dźwięków na uczucia i emocje ludzkie, może okazać się zbawienny. Niezależnie od tego jaka muzyka sprawia nam na co dzień radość, postawmy na naturalne i oszczędne dźwięki, w tempie zgodnym z biciem serca (60 uderzeń na minutę).

ćwiczenia fizyczne

Ważne, żeby nie wykonywać ich przed pójściem spać, ale w ciągu doby jeśli oddamy się jakiemuś sportowi lub spacerowi, nasz organizm będzie łatwiej wytwarzać endorfiny zwane również hormonami szczęścia.

naturalne środki

Jeśli nie potrafimy pozbyć się uczucia stresu przed snem, warto sięgnąć po naturalne środki wspomagające zasypianie i poprawiające jakość snu. Jednym z najlepszych jest Novanoc, w której składzie znajdziemy melatoninę (szybsze zasypianie), wyciąg z pozłotki kalifornijskiej i melisy (zadbają o nieprzerwany, spokojny sen) oraz wyciąg z passiflory (wspomoże organizm w nocnej regeneracji).

porozmawiaj z kimś bliskim

Jednym ze sposobów pozbycia się negatywnych emocji, w tym stresu, jest rozmowa z bliską nam osobą. Nikt nie namawia do tego, by jej przedmiotem były sytuacje, które nas stresują, jednak zwykła, przyjemna rozmowa o przyjemnych sprawach rozluźnia napięcie. Przeczytaj więcej o technikach relaksacyjnych przed snem tutaj: http://novanoc.pl/articles/techniki-relaksacyjne-przed-snem/.

Materiał Partnera