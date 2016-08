Chorujemy coraz mniej

Stan zdrowia statystycznego mieszkańca Mazowsza w stosunku do 2009 roku uległ nieznacznej poprawie.Ale zagraża nam nadwaga.

Tak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.

"Rzadziej niż w większości województw zgłaszamy występowanie przebytych chorób i dolegliwości przewlekłych. Nadal mamy jednak problemy z nadwagą i zażywamy dużo leków. Częściej niż średnio w Polsce korzystamy z leczenia szpitalnego lub z porad lekarzy specjalistów" - opisuje Tomasz Kalbarczyk, z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Od 2009 roku poprawił się stan zdrowia ludności województwa mazowieckiego. Pod koniec 2014 r. o 3,4 proc. więcej osób niż 5 lat wcześniej oceniło swoje zdrowie jako co najmniej dobre. W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie z porad lekarza pierwszego kontaktu najczęściej korzystały osoby w wieku 70 lat i starsze oraz dzieci w wieku 0-14 lat.

W 2014 r. 53,6 proc. badanej populacji cierpiało na choroby lub dolegliwości przewlekłe. Problem nadwagi dotyczył 51,5 proc. osób dorosłych. Co drugi dorosły (w wieku 15 lat i więcej) ważył zbyt dużo (61,1 proc. mężczyzn i 43,3 proc. kobiet).

Na jesieni 2014 r. 70,2 proc. populacji zażywało leki. Wśród młodszych roczników znacznie częściej zażywano tylko leki nieprzepisane przez lekarza, natomiast osoby pięćdziesięcioletnie i starsze stosunkowo częściej przyjmowały leki zalecane przez lekarza.

Prawie co czwarty mieszkaniec województwa szczepił się kiedykolwiek na grypę. Najczęściej szczepieniom poddawały się osoby w wieku 70 lat i więcej. Ponad połowa kobiet miało kiedykolwiek zrobione badanie mammograficzne, natomiast 88 proc. cytologiczne. Z ogólnodostępnego programu profilaktycznych badań mammograficznych skorzystała co trzecia kobieta, a cytologicznych co ósma.

Pod koniec 2014 r. 27,3 proc. osób dorosłych paliło tytoń, a 74,7 proc. spożywało napoje alkoholowe w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Najliczniejszą grupę palaczy oraz pijących alkohol stanowiły osoby w wieku 30-49 lat.

Informacja została opracowana na podstawie danych pochodzących z badania „Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia" (EHIS), przeprowadzonego w okresie wrzesień - grudzień 2014 r. Badanie EHIS realizowane jest przez wszystkie kraje członkowskie UE zgodnie z zaleceniami Eurostatu. Poprzednie badanie przeprowadzono w Polsce w 2009 r.

