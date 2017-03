3 proste kroki do pięknej skóry gotowej na słońce

Dopiero co rozpoczęła się wiosna, a ty już myślisz o lecie? Słusznie. Bowiem jeśli już teraz zaczniesz przygotowywać swoją skórę na pierwsze, intensywne promienie słońca, rezultaty wakacyjnego opalania będą po prostu znakomite. Co zrobić jednak, aby nasza skóra była naprawdę dobrze przygotowana na słońce, łapiąc już pierwsze wiosenne promienie? Wystarczą do tego 3 proste kroki.

Krok pierwszy: zrzuć zimową skórę

Swoją drogę do pięknej, gotowej na przyjęcie promieni słonecznych skóry rozpocznij od peelingu. Jednak zwyczajny domowy zabieg, jaki stosowałaś dotychczas może okazać się w tym wypadku niewystarczający. Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj peeling kawitacyjny, czyli wykorzystujący wyjątkową moc wibracji ultradźwiękowej. Dzięki takiemu zabiegowi pozbędziesz się martwego naskórka, usuniesz z powierzchni skóry wszelkie bakterie i drobnoustroje, oczyścisz dogłębnie cerę z zanieczyszczeń i toksyn, poprawiając tym samym jej wewnętrzny metabolizm i krążenie. Po wykonaniu takiego zabiegu twoja skóra będzie doskonale oczyszczona, idealnie gładka, nawilżona i gotowa na kolejne etapy pielęgnacji.

Co istotne, nie musisz koniecznie wybierać się do salonu kosmetycznego, aby wykonać tego typu zabieg pielęgnacyjny. Z powodzeniem możesz zastosować peeling kawitacyjny w zaciszu własnego domu. Wystarczy, że zaopatrzysz się w odpowiedni do tego, profesjonalny sprzęt. Wejdź na http://importmania.pl/ i po prostu wybierz model, który najbardziej ci odpowiada i zadbaj o swoją skórę naprawdę profesjonalnie. Teraz możesz wykonać krok 2.

Krok drugi: zrelaksuj się

Nic tak nie pomoże zmęczonej po zimie i zestresowanej na co dzień skórze, jak skuteczny relaks. Dlatego w przygotowania do lata wpleć regularne zabiegi odprężające zarówno umysł, jak i ciało. Może kuracje wykorzystujące zmysłową czekoladę? Masaż twarzy i całego ciała? Do tego maseczki o zmysłowo pachnącym składzie. Takie zabiegi to nie tylko moc substancji odżywczych zawartych w preparatach pielęgnujących, ale także odprężająca moc zapachów, aromatów i manualnych masaży. Efekt? Piękne, odprężone ciało i świeża, wypoczęta, promienna wręcz skóra.

Krok trzeci: postaw na nawilżanie

Po długiej zimie i bardzo kapryśnym przedwiośniu twoja skóra jest zapewne sucha i podrażniona. Dlatego zadbaj o jej właściwe nawilżenie.

Po pierwsze – pamiętaj o regularnym nawadnianiu organizmu. W ten sposób nawilżysz skórę od środka. Gdy za oknem zimno i mokro często zapominamy o tym, aby wypijać codziennie odpowiednią ilość wody. Teraz jest właśnie czas, aby powrócić do zdrowych nawyków.

Po drugie – stosuj regularnie i konsekwentnie preparaty intensywnie nawilżające skórę. Regularność ma tutaj kluczowe znaczenie, gdyż kilkukrotna zaledwie aplikacja nic nie załatwi, a twoja skóra będzie wciąż wołała Pić! Dlatego wybieraj kremy, maski, balsamy i masła o właściwościach nawilżających i dostarczających skórze odpowiedniej ilości wody.

