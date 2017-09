Kleszcze - jak usunąć kleszcza? Gdzie oddać kleszcza do badania

Ukąszenie przez kleszcza może okazać się bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet dla życia człowieka. W przypadku, gdy na swoim ciele odnajdzie się tego pajęczaka, ważne jest jak najszybsze usunięcie go. W ten sposób zmniejsza się ryzyko zakażenia i rozwoju chorób odkleszczowych.

Kleszcze – kto jest najbardziej narażony na ugryzienie?

Kleszcze są pajęczakami żywiącymi się krwią gospodarzy – ludzi lub zwierząt, na których ciele bytują. Ich ukąszenie stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, gdyż kleszcze mogą przenosić wirusy i bakterie wywołujące różne choroby, np. boreliozę lub zapalenie mózgu. Sezonem odznaczającym się zwiększoną aktywnością kleszczy jest okres od marca do listopada. Na zaatakowanie przez te pasożyty najbardziej narażeni są ludzie często chodzący do lasu lub w inne zadrzewione i trawiaste miejsca, np. do parku, na łąkę. Po wizycie w tego typu środowiskach konieczne jest dokładne obejrzenie własnego ciała. Kleszcze najczęściej umiejscawiają się za uchem, pod kolanem, w zgięciu łokciowym, w pachwinach lub w okolicy karku. W przypadku zalezienia kleszcza na ciele należy go natychmiast usunąć. Zmniejsza to ryzyko rozwoju niebezpiecznych infekcji i chorób, które mogą prowadzić nawet do śmierci.

Usunięcie kleszcza – instrukcja krok po kroku

Usunięcie kleszcza z ciała powinno odbywać się zgodnie z kilkoma podstawowymi zasadami. Po pierwsze kleszcza należy usunąć w sposób mechaniczny, najlepiej przy pomocy pęsety. Pajęczaka powinno się mocno uchwycić jak najbliżej skóry, aby nie doszło jedynie do jego częściowego usunięcia. Ważne jest wyciąganie kleszcza ruchem stanowczym i płynnym, który powinien odbywać się wzdłuż osi wkłucia. Po usunięciu kleszcza konieczne jest zdezynfekowanie skóry, a następnie staranne umycie rąk mydłem o właściwościach odkażających. Przez 30 dni od momentu ukąszenia przez kleszcza należy obserwować skórę (zwłaszcza miejsce, w którym bytował pasożyt) i ogólny stan swojego organizmu. Po wyciągnięciu kleszcza wskazane jest przekazanie go do badania w celu sprawdzenia, czy pasożyt był nosicielem niebezpiecznej choroby. Pajęczaka umieszcza się w zamykanym woreczku lub w pojemniku. Następnie należy dostarczyć go do laboratorium – osobiście lub poprzez wysyłkę kurierską. Najbliższe punkty zajmujące się badaniem kleszczy można wyszukać za pomocą przeglądarki internetowej. Często popełnianym błędem jest dostarczanie kleszczy do stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie wykonują tego rodzaju badań diagnostycznych. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, takich jak zmiany skórne w postaci rumienia lub gorączka, konieczna jest natychmiastowa konsultacja z lekarzem, gdyż symptomy te mogą wskazywać na zakażenie.

Czego nie należy robić przy usuwaniu kleszcza?

Przeciwwskazane jest usuwanie kleszcza „gołymi rękami” lub kleszczykami przeznaczonymi do pielęgnacji paznokci. Zabieg wyciągania pajęczaka można przeprowadzić wyłącznie przy pomocy pęsety. Kleszcza nie należy chwytać za jego obrzęknięty brzuch, gdyż istnieje poważne ryzyko wyciśnięcia jego zawartości, czyli zainfekowanego płynu, do organizmu. Przy wyciąganiu kleszcza nie powinno się wykonywać ruchów obrotowych. W takich przypadkach często dochodzi do usunięcia tułowia pajęczaka, ale pozostawienia w ciele jego części głowowej. Nie należy przypalać kleszcza ani smarować go różnego rodzaju substancjami, np. masłem, lakierem do paznokci, alkoholem, benzyną. Tego rodzaju postępowanie doprowadzi do zabicia pajęczaka, jednak przed tym wydala on duże ilości materiału zakaźnego w okolicy skóry.

Materiał Partnera