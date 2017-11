Zostań dawcą szpiku

18-19 listopada oraz 21 i 27 listopada odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych krwi i szpiku.

- Szpik kostny to najcenniejszy dar jaki możemy ofiarować innej osobie. Dzielenie się tym co mamy w genach nic nas nie kosztuje i nie zagraża naszemu zdrowiu. Do zostania dawcą szpiku chcemy przekonać pracowników urzędów i mieszkańców stolicy – mówi Karolina Malczyk, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Warszawy.

Celem przedsięwzięcia, organizowanego wspólnie przez Urząd Warszawy i Fundację DKMS, jest nie tylko rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych, ale i kampania edukacyjno-informacyjna o samej idei dawstwa oraz obalanie mitów związaniem z pobraniem szpiku kostnego.

Inspiracją do jej organizacji w stolicy jest potrzeba pomocy chorującym warszawiakom: pracownicy stołecznego urzędu, dziecka policjanta z Warszawy oraz absolwenta warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Chorują oni na ostrą białaczkę szpikową i chłoniaka limfoblastycznego.

W organizację akcji zaangażowały się warszawskie instytucje, urzędy, stowarzyszenie International Police Assosation, organizacje pozarządowe, jednostki oświatowe i straż miejska. Weźmie w niej udział kilkudziesięciu wolontariuszy z całej Warszawy.

Akcję w stolicy rozpoczyna się już w najbliższy weekend w trzech galeriach handlowych: CH Bemowo, Galeria Północna oraz CH M1 w Markach. We wtorek, 21 listopada będzie kontynuowana w Urzędzie Dzielnicy Bielany w godzinach 10-20. Podczas tego dnia odbędą się również prelekcje na temat idei dawstwa szpiku. Sześć dni później wszystkie urzędy warszawskich dzielnic przeprowadzą rejestrację wśród swoich pracowników jak i dla mieszkańców Warszawy w godzinach 14-18.

- Zwieńczeniem akcji „Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach!" będzie rejestracja wraz ze Stowarzyszeniem International Police Assosation w dniach 27-30 listopada. Apelujemy do wszystkich warszawiaków: Przyłącz się! Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach! Wystarczy 10 minut by podarować choremu szansę na nowe życie - mówi Leszek Lewandowski z Fundacji DKMS.

Kto może zostać dawcą? Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia.

Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL. Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.

Rejestracja w ośrodku Dawców szpiku Fundacji DKMS może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA).

