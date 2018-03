Rodzaje aparatów ortodontycznych – wybieramy najlepsze rozwiązanie

Zależy Ci na perfekcyjnym uśmiechu i planujesz założenie aparatu ortodontycznego? Zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku konieczne będzie zastosowanie modelu stałego, czy do uzyskania dobrego efektu wystarczy wyjmowany aparat? Przedstawiamy rodzaje aparatów oraz ich możliwości.

Współczesna ortodoncja zna wiele rozwiązań skutecznie korygujących rozmaite wady zgryzu. Pacjentom zazwyczaj oferuje się dwa, podstawowe modele aparatów ortodontycznych – ruchome (wyjmowane) oraz stałe.

Kiedy stosuje się aparat ruchomy?

Aparaty ruchome nie są na stałe przymocowane do zębów pacjenta – można je wyjmować np. na czas spożywania posiłków. Specjaliści z tourmedica.pl podkreślają, że skuteczne leczenie przy pomocy ruchomych aparatów wymaga noszenia ich przez co najmniej 12-14 godzin dziennie. Długość leczenia uzależniona jest od konkretnego przypadku, jednak zazwyczaj stosuje się je do 2 lat. Możliwość wyjmowania urządzenia sprawia, że utrzymanie higieny jamy ustnej jest zdecydowanie łatwiejsze niż w aparatów modeli stałych. Modele ruchome nie przyczyniają się też do powstawania przebarwień na zębach.

Aparaty wyjmowane mają bez wątpienia wiele zalet, jednak nie można ich stosować do leczenia poważnych wad zgryzu – w takich sytuacjach sprawdzą się jedynie aparaty stałe. Modele ruchome zazwyczaj polecane są młodszym pacjentom – dzieciom i młodzieży, stosuje się je również w przypadku osób dorosłych, które zdjęły aparat stały i chcą podtrzymać uzyskane rezultaty.

Rodzaje aparatów stałych

Klasyczne aparaty stałe składają się z pierścieni (przymocowanych zazwyczaj do szóstek), specjalnych zamków, podtrzymującego łuku oraz kolorowych lub bezbarwnych ligatur (gumek). Najczęściej stosowane są modele metalowe (tytanowe lub niklowe), a osoby mające alergię na nikiel mogą skorzystać z aparatów antyalergicznych. Jeszcze do niedawna aparat stały kojarzył się z nieestetycznymi klamerkami powodującymi dyskomfort oraz utrudniającymi mówienie. Obecnie na rynku znaleźć można wiele rodzajów aparatów kosmetycznych, które są praktycznie niewidoczne – nie powodują więc u pacjentów żadnych kompleksów. Szczególnie polecane są modele szafirowe, językowe, oraz ceramiczne.

Wybierz rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb

Nie masz czasu na częste wizyty w gabinecie ortodontycznym w celu zmiany gumek? Takim pacjentom specjaliści polecają aparaty samoligaturujące, w których łuk aparatu podtrzymywany jest za pomocą klapek, a nie ligatur. A może zależy Ci na wyjątkowo dyskretnej metodzie korygowania wag zgryzu? Współczesna ortodoncja proponuje szeroki wachlarz aparatów kosmetycznych. Świetnym rozwiązaniem są aparaty porcelanowe z białymi zamkami – idealnie komponują się z naturalnym kolorem zębów. Podobny efekt zapewniają modele z zamkami szafirowymi. Specjaliści rekomendują również aparaty językowe, w których zamki zamocowane są na tylnej części zębów. Innym rozwiązaniem kosmetycznym są aparaty lingwalne, w których zamki umieszczone są z tyłu zębów.

Z kolei pacjenci uczuleni na nikiel mogą obecnie wybierać spośród aparatów antyalergicznych – wykonanych z tytanu lub powleczonych 24-karatowym złotem. Nie powodują one podrażnień i nieprzyjemnych dolegliwości. Zdrowie jest najważniejsze w życiu i nie powinno się o tym zapominać.

