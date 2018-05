Medycyna estetyczna – świetny sposób na wymarzoną figurę

Bezinwazyjne metody poprawiania urody zyskują coraz więcej zwolenników, dlatego rośnie liczba profesjonalnych zabiegów oferowanych przez kliniki i gabinety medycyny estetycznej. Można redukować niedoskonałości niemal każdej części ciała, dążąc tym samym do uzyskania perfekcyjnego wyglądu. Szczególnie dużą popularnością w ostatnich latach cieszą się pakiety modelowania całej sylwetki. Co wchodzi w skład takich zabiegów i dlaczego jest na nie tak dużo chętnych?

Czym jest modelowanie sylwetki?

Często, pomimo stosowania rygorystycznej diety i planu treningowego, nie udaje się osiągnąć wymarzonej sylwetki. Również szczupłe i zadbane osoby mogą narzekać na swój brzuch, uda, pośladki, czy podbródek. Dobrym pomysłem staje się wtedy skorzystanie z konsultacji u lekarza medycyny estetycznej i serii zabiegów modelowania sylwetki. Są to specjalistyczne działania podejmowane w celu likwidacji zbędnej tkanki tłuszczowej i poprawienia ujędrnienia skóry. Warto podkreślić, że zabiegi są skierowane do osób o normalnej lub zbliżonej do normalnej masie ciała z widocznym miejscowym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej.

Jakie zabiegi modelują sylwetkę?

W skład pakietów modelujących sylwetkę wchodzą różne zabiegi, które są skoncentrowane na wyszczuplaniu, liftingu skóry, a w przypadku kobiet również na redukcji lub likwidacji cellulitu. Do metod, jakimi posługują się lekarze medycyny estetycznej, do poprawy wyglądu ciała można zaliczyć: zabiegi chirurgiczne oraz iniekcyjne, które wspomagają kondycję skóry, czy masaże próżniowe. Sylwetkę można również modelować, wykorzystując do tego celu fale radiowe (RF) i ultradźwięki. Szczegółowe informacje na temat profesjonalnych zabiegów wraz z wykazem gabinetów lekarskich można znaleźć na stronie tourmedica.pl.

Masaż endermologiczny – hit w modelowaniu sylwetki

To masaż mechaniczny wykorzystujący podciśnienie, który cieszy się dużą popularnością. Zabieg trwa około 30 minut, może być kontrolowany przez oprogramowanie komputerowe i odbywa się w specjalnej odzieży, której założenie jest konieczne, ponieważ ułatwia poślizg rolek urządzenia. Podczas masażu dochodzi do intensywnego ugniatania skóry w różnych kierunkach. Ma to na celu pobudzenie krążenia i metabolizmu oraz przyspieszenie procesów regeneracyjnych. Zabieg poprawia również elastyczność skóry, ponieważ zwiększa się produkcja kolagenu i elastyny. Na masaż powinny zdecydować się osoby, które walczą z nadmiarem tkanki tłuszczowej w okolicy talii, ud i pośladków oraz zmagają się z nieestetycznym cellulitem. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń i specjalistycznego oprogramowania komputerowego sprawia, że masaż endermologiczny gwarantuje szybkie efekty i dlatego jest obecnie prawdziwym hitem.

Lipoliza laserowa – nowoczesna alternatywa dla liposukcji

Liposukcja od wielu lat cieszyła się dużym powodzeniem wśród osób chcących pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Obecnie zastąpił ją nowoczesny zabieg, podczas którego nadmiar tkanki tłuszczowej zostaje usunięty za pomocą lasera (tradycyjna liposukcja była wykonywana z użyciem skalpela). Lipolizę – tak nazywa się metoda – można wykonać u osób, które zmagają się z niedoskonałościami sylwetki, ale nie mają problemu ze zbyt dużą masą ciała. Podczas jednego zabiegu, który trwa od 45 do 60 minut, można dokonać redukcji maksymalnie 500 mililitrów tkanki tłuszczowej. Dbając o perfekcyjny wygląd ciała, warto pomyśleć również o estetyce uśmiechu i zdrowiu zębów. Więcej informacji w artykule pt.: „Czy aparaty ortodontyczne są bezpieczne dla zębów?”.

Coraz więcej osób o prawidłowej masie ciała decyduje się na skorzystanie z profesjonalnych zabiegów modelowania sylwetki w klinikach i gabinetach medycyny estetycznej, które mają pomóc im w osiągnięciu wymarzonej figury.

Materiał Partnera