Kiedy cholesterol jest za wysoki?

Cholesterol to substancja organiczna, która pełni w organizmie bardzo ważną rolę.

Przede wszystkim jest on składnikiem błon komórkowych większości komórek ludzkiego ciała, ponadto uczestniczy w syntezie kwasów tłuszczowych i produkcji niektórych hormonów oraz witamin. W Polsce normy cholesterolu są określone przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Cholesterol staje się szkodliwy, gdy jego stężenie we krwi jest zbyt wysokie. Wówczas znacząco wzrasta ryzyko chorób układu krążenia, zawału serca czy udaru mózgu.

Zły i dobry cholesterol

Cholesterol, podobnie jak inne tłuszcze, nie rozpuszcza się w wodzie. Z tego właśnie względu krąży on we krwi z białkami, które produkowane są przez wątrobę, tworząc z nimi związki złożone, nazywane lipoproteinami. Istnieją dwa rodzaje takich lipoprotein, różniące się między sobą proporcją białek oraz cholesterolu. Cholesterol LDL uznawany jest za ten „zły”, natomiast cholesterol HDL jest „dobry”.

W rzeczywistości każda frakcja odgrywa ważną rolę w organizmie. Im więcej jest cholesterolu LDL, tym gorzej dla organizmu, ponieważ powoduje on uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych i odkładanie się blaszek miażdżycowych. Jednak odpowiada on za transport cholesterolu do komórek ciała, dlatego jest niezbędny, aby organizm prawidłowo funkcjonował. Na jego ilość we krwi wpływa frakcja HDL, która wiąże zbędne cząsteczki cholesterolu i przenosi je do wątroby, skąd mogą być wydalone lub zmagazynowane. Jak więc widać, znaczenie ma nie tyle całkowity poziom cholesterolu, ile poszczególnych jego frakcji.

Stężenie cholesterolu – normy w Polsce

Całkowity poziom cholesterolu nie powinien przekraczać 190 mg/dl. Wynik ten jest ważny, ale równie istotne znaczenie mają stężenia poszczególnych frakcji. W przypadku LDL norma wynosi poniżej 115 mg/dl, lecz dla osób cierpiących na cukrzycę bez powikłań narządowych, czy choroby nerek w 3 stadium, norma wynosi poniżej 100 mg/dl.

W przypadku choroby wieńcowej, cukrzycy z powikłaniami narządowymi, przewlekłej choroby nerek oraz w stanie po udarze mózgu poziom frakcji LDL nie może przekraczać 70 mg/dl. Stężenie frakcji HDL dla mężczyzn to maksymalnie 40 mg/dl, a dla kobiet 45 mg/dl. Jeśli chodzi o poziom trójglicerydów, to dla obu płci nie powinien przekraczać 150 mg/dl. Szczegółowe dane znajdują się na stronie https://poznajsienatluszczach.pl/2016/07/11/cholesterol/.

Czy wysokiego cholesterolu trzeba się bać?

Podwyższony cholesterol budzi niepokój – coraz więcej osób boi się zjeść cokolwiek, co zawiera tłuszcze zwierzęce. Oczywiście zbyt wysoki poziom cholesterolu nie wpływa pozytywnie na zdrowie, ale najważniejszy jest stosunek „złego” cholesterolu do „dobrego”. Jeśli poziom frakcji HDL jest wyższy niż 20% całkowitego stężenia cholesterolu, to nie trzeba się niczego obawiać, nawet jeśli poziom całkowitego cholesterolu jest wyższy, niż wskazuje na to norma. Gorzej, jeśli HDL jest zbyt mało, a LDL zbyt dużo – wówczas ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia jest bardzo wysokie. W takiej sytuacji konieczna jest zmiana diety i zwiększenie aktywności fizycznej, ale jeśli to nie poskutkuje, to lekarz może wypisać odpowiednie preparaty zmniejszające poziom cholesterolu.

