Wyprawki dla maluchów

Wyprawkę dla nowo narodzonych mogą otrzymać rodzice, którzy mieszkają w stolicy, płacą tu podatki oraz złożą stosowny wniosek.

autor: Ryszard Waniek źródło: Fotorzepa Noworodek +zobacz więcej

"Jestem z Ciebie dumna – Warszawa" taki napis znajduje się na body, jakie rodzice znajdą w przesyłce. Będzie tam jeszcze ubranko w długim rękawem, 1 para skarpet i spodenki. Wszystkie ubrania wykonano ze 100 proc. wysokogatunkowej bawełny. W zestawie jest także koc dwuwarstwowy o wymiarach 75 x 100 cm, pięć kolorowych chust tetrowych o wymiarach 75 x 75 cm. Ręcznik kąpielowy z kapturem o wymiarach 75 x 75 i paczka chusteczek nawilżanych (50 szt.). Wszystkie prezenty zapakowano w kosz Mojżesza (75 x 28 x 20 cm), który jest wyściełany piankowym materacykiem.

Po raz pierwszy wyprawki dla warszawskich maluchów dotarły do 400 rodzin w ramach pilotażu prowadzonego przez miasto w 2018 r. Ratusz poprosił ich o ocenę projektu oraz zawartości kosza. Wyprawka obecnie wysyłana do rodzin zawiera właśnie rzeczy wybrane jako najbardziej przydatne przez uczestników pilotażu. Wyprawki w pierwszej kolejności otrzymają rodziny, które złożyły wnioski w kwietniu i maju. Opóźnienie spowodowała konieczność rozpisania przetargu i wyłonienia wykonawcy. Zakończenie procedury oznacza, że program będzie realizowany do grudnia 2021 r. za sumę 19,7 mln zł.

Do uzyskania wyprawki uprawniony jest każdy mały mieszkaniec Warszawy urodzony od 1 kwietnia 2019 r. Warunkiem przyznania wyprawki jest zamieszkiwanie rodziców wraz dzieckiem oraz płacenie podatków w m. st. Warszawa. Aby uzyskać wyprawkę należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej https://wyprawka.um.warszawa.pl/, następnie zapoznać się z treścią wniosku, podpisać i złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego lub Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w Warszawie.

zw.com.pl