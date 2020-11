Menopauza a ciąża – czy w czasie klimakterium może dojść do zapłodnienia?

Jednym z trudniejszych okresów w życiu kobiety jest menopauza. Jest to faza przejściowa, która może znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie i zdrowie. Każda z pań przechodzi jednak zupełnie inaczej okres przekwitania. Wiąże się to z występującymi objawami oraz czasem trwania klimakterium. Czy jednak podczas menopauzy może dojść do zapłodnienia? Na co należy zwrócić uwagę, aby czuć się dobrze?

Menopauza – jak wygląda ten okres w życiu kobiety?

Naturalnym zjawiskiem, które występuje w życiu każdej kobiety jest menopauza. W ostatnich latach mówi się o niej coraz częściej, dzięki czemu wiele pań nie czuje się osamotnionych w problemach, które je dotykają. Tak naprawdę menopauza nie zawsze jest czasem kłopotliwym i wymagającym wielu wyrzeczeń. Wszystko zależne jest od danego organizmu – nie wszystkie objawy muszą się pojawić, natomiast wczesna konsultacja z lekarzem sprawia, że wiele nieprzyjemnych sytuacji można rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

Czasami menopauza pojawia się jednak niespodziewanie, dlatego dobrze jest wiedzieć o niej więcej – nawet wtedy, jeżeli jeszcze nie jesteśmy w okresie premenopauzalnym. Różnego rodzaju zaburzenia hormonalne pojawiają się w każdym wieku i mogą być mylące nawet dla lekarzy. Dlatego też zaleca się wykonywać regularne badania i konsultować się ze specjalistą w sytuacjach, które są dla nas niepokojące.

Objawy, które wskazują na menopauzę

Wiedząc już, czym właściwie jest menopauza i jak wpływa ona na życie kobiety, warto także poznać charakterystyczne objawy, które najczęściej wskazują na to, że właśnie rozpoczął się okres przekwitania.

Oczywiście zalecana jest wizyta u lekarza, który będzie w stanie potwierdzić diagnozę na podstawie wykonanych badań i przeprowadzonego wywiadu. Istnieją jednak pewne symptomy, które poinformują nas, że właśnie rozpoczęła się jedna z pierwszych faz klimakterium.

Do najczęstszych objawów menopauzy zalicza się:

• zmiany zachodzące w nastroju (m.in. rozdrażnienie),

• zaburzenia snu, w których częściej spotykana jest bezsenność,

• widoczne zmiany skórne,

• wahania wagi pojawiające się mimo niezmienionego sposobu odżywiania,

• często spotykane przemęczenie,

• problemy z nadpotliwością (szczególnie w nocy),

• znaczny spadek poziomu libido,

• nagły wzrost cholesterolu LDL,

• zmiany związane z cerą oraz wypadanie włosów.

Każda kobieta może wykazywać jednak nieco odmienne objawy. Czasami występują one w grupach, ale niekiedy są to jedynie pojedyncze symptomy.

Menopauza – ile trwa?

Badania związane z menopauzą wskazują, że czas trwania menopauzy zależny jest od danego organizmu. W wielu przypadkach przekwitanie trwa do 10 lat, jednak są i takie kobiety, które przechodzą fazy klimakterium nawet przez 14 lat.

Ale kiedy właściwie zaczyna się menopauza? Tutaj również istnieją duże rozbieżności, ponieważ niektóre z pań są narażone na to, że przekwitanie zacznie się u nich znacznie wcześniej. Zazwyczaj mówi się jednak o przedziale wiekowym, który zaczyna się między 44 a 56 rokiem życia.

Jednak na to, kiedy rozpocznie się pierwsza faza ma wpływ naprawdę wiele czynników. Niekiedy są to po prostu predyspozycje genetyczne, innym razem ma to związek z przebytymi wcześniej chorobami.

Warto wspomnieć, że lekarze wyróżniają aż trzy fazy:

• okres znany jako premenopauzalny, a który poprzedza ostatnią miesiączkę,

• okres okołomenopauzalny – w czasie jego trwania wystąpi ostatnia miesiączka,

• oraz okres postmenopauzalny - czyli aż 12 miesięcy, podczas których nie występuje już miesiączka.

Menopauza a ciąża – czy może dojść do zapłodnienia?

Wiele kobiet zastanawia się natomiast, czy w czasie menopauzy może dojść do zapłodnienia. Zaburzenia hormonalne następujące w tym okresie bywają mylące i niektóre panie błędnie odczytują trwającą fazę. W rzeczywistości jednak dopiero po upływie roku od ostatniej miesiączki następuje moment, w którym kobieta uważana jest za bezpłodną.

Menopauza – domowe sposoby na łagodzenie objawów

Aby łagodnie przejść menopauzę, warto poznać nie tylko domowe sposoby przywracające komfort życia, ale poznać także główne czynniki, które mogą nasilać objawy. Paniom w okresie klimakterium zaleca się zrezygnowanie ze wszelkiego rodzaju napojów, które posiadają w składzie kofeinę. Jest to przede wszystkim kawa, ale także cola czy napoje energetyczne. Na pewno będzie to miało również pozytywny wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Z powodzeniem można też znaleźć zastępstwo dla wyżej wspomnianych wspomagaczy.

Nie zaleca się także spożywania bardzo pikantnych dań, ponieważ zawierają one kapsaicynę. Zrezygnować warto także z palenia papierosów oraz alkoholu – niezależnie od tego, czy jest to wino, piwo, czy mocniejsze trunki.

Wiedząc już, czego należy unikać, warto także zwrócić uwagę na to, w jakich pomieszczeniach przebywamy – nie powinno być w nich zbyt gorąco. Wietrzenie sypialni przed snem jest ważne nie tylko w przypadku menopauzy. Pozwala szybciej usnąć lub zrelaksować się.

Okazuje się, że również noszone stroje mają istotny wpływ. Znane podczas menopauzy uderzenia gorąca łatwiej jest tolerować, jeżeli nosimy ubrania wykonane z naturalnych, a zarazem przewiewnych tkanin. Zrezygnujmy z syntetycznych zamienników.

Odstawiając napoje z kofeiną można w prosty sposób zastąpić je naparami, czyli w tym przypadku ziołowymi herbatkami. Zaleca się wybierać szałwię, melisę, lukrecję, lipę, koszyczki rumianku, czy czerwoną koniczynę. Przygotowana herbata powinna być jednak wypita dopiero w momencie, kiedy uzyska przystępną temperaturę (zaleca się spożywać letnie napary).

Kolejną ważna kwestią okazuje się dieta. Musi być ona bogata w takie składniki, które zapewniają naturalne odpowiedniki hormonalnej terapii. Im więcej soi tym lepiej (jednak wcześniej skonsultujmy ten wybór z lekarzem, ponieważ możemy przyjmować już silne leki). Warzywa także pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. W diecie powinna występować soczewica, marchew, cebula oraz czosnek. Wśród owoców warto wybierać gruszki, jabłka oraz wiśnie. W tym szczególnym czasie warto poprosić również o wsparcie dietetyka, który dobierze potrawy do potrzeb naszego organizmu.

Pielęgnacja skóry podczas klimakterium

Podczas menopauzy mogą cierpieć nie tylko wewnętrzne narządy. Kobiety zmagające się z okresem przekwitanie niezwykle często narzekają na stan swojej skóry. Staje się ona sucha, ale zarazem bardzo delikatna i wrażliwa. Stosowane do tej pory produkty przestają działać jak należy, dlatego panie szukają innych, skuteczniejszych rozwiązań.

Najważniejsza jest natomiast walka z widocznym przesuszeniem. Właśnie dlatego marka Vichy opracowała kosmetyki przeznaczone do radzenia sobie z występującymi podczas menopauzy objawami. Na poprawę cery doskonale wpłynie NEOVADIOL ROSE PLATINIUM Różany krem do twarzy wzmacniająco-rewitalizujący dla skóry dojrzałej pozbawionej blasku. Zawarte w nim składniki działają przeciwzmarszczkowo. Można stosować go w porannej pielęgnacji. Nadaje się do aplikowania przed makijażem.

Nie należy traktować po macoszemu wieczornej pielęgnacji. Odgrywa ona szczególną rolę, ponieważ to właśnie w nocy cera ma najwięcej czasu na regenerację. Dlatego w tej samej gamie produktów znajduje się także wyjątkowy krem. KOMPLEKS UZUPEŁNIAJĄCY NA NOC Aktywna pielęgnacja odbudowująca dla kobiet w trakcie menopauzy to kosmetyk wyraźnie przywracający skórze gęstość. Posiada on przyjemny efekt chłodzący.

Należy zwrócić też uwagę na to, jak zachowuje się skóra w problematycznych miejscach. NEOVADIOL Kompleks Uzupełniający Krem wygładzający skórę wokół oczu i ust sprawia, że otrzymujemy codzienną dawkę niezbędnych dla cery składników. Jego skuteczność opiera się na zastosowanej tutaj Technologii Rekonstrukcji Tkanek oraz połączenia Proteic Gf i Pro-Xylane™. Wystarczy jedynie nanieść niewielką ilość produktu za pomocą aplikatora i rozprowadzić delikatnymi ruchami.

