Pierwsza bezpłatna pożyczka - co to znaczy?

Możliwość pożyczenia pieniędzy za darmo dla wielu wciąż trąci oszustwem. Tymczasem rynek pozabankowy bezpłatnych pożyczek udziela już od lat, a zadowolonych klientów wciąż przybywa. Kto dobrze pozna zasady działania darmowych chwilówek, zwykle szybko orientuje się, że na takich rozwiązaniach można tylko zyskać.

Choć pożyczka bez odsetek gości na rynku pozabankowym już od dawna, zdania co do niej wciąż są mocno podzielone. Aby się o tym przekonać, wystarczy przejrzeć komentarze internautów pod artykułami dotyczącymi chwilówek, gdzie sporo osób neguje realność takich propozycji. Wiele z tych negatywnych wypowiedzi wynika jednak z niewłaściwego zrozumienia terminu “bezpłatnej pożyczki”. Część internatów interpretuje takie oferty jako pożyczkę, której nie trzeba zwracać. Inni z kolei twierdzą, że propozycja chwilówki za darmo to jedynie sprytny chwyt marketingowy, a gdy przyjdzie do podpisania umowy, okazuje się, że dana pożyczka ma swoją i to nie małą cenę.

Tymczasem, darmowe chwilówki dla nowych klientów to rzeczywiście sposób na to, aby potencjalnych pożyczkobiorców zachęcić do wyboru konkretnej firmy pożyczkowej. Dziś taki zabieg stosuje jednak większość internetowych marek pozabankowych, dlatego trudno powiedzieć, że jest to coś wyjątkowego. Prawdą jest jednak fakt, że za takie pożyczki nie trzeba płacić ani grosza. Firmy pozabankowe nie stosują tutaj żadnych haczyków czy ukrytych opłat. Jeżeli zatem w reklamach podają, że pożyczka jest bezpłatna, to znaczy, że pożyczenie pieniędzy w tym miejscu naprawdę nic nie kosztuje - o ile oczywiście zostaną spełnione wymagane przez firmę warunki, a klient trafi na rzetelnego pożyczkodawcę.

Kiedy dostaniemy pożyczkę za darmo?

Oferta darmowej pożyczki przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów wybranej instytucji pozabankowej. Oznacza to, że pożyczając pieniądze pierwszy raz, pożyczkobiorca oddaje dokładnie tyle, ile otrzymał od pożyczkodawcy - bez odsetek czy prowizji. Warunkiem darmowej pożyczki jest także konieczność zwrotu pieniędzy zgodnie z terminem określonym w umowie. Nawet dzień opóźnienia sprawia, że zasady darmowej pożyczki przestają obowiązywać, a pożyczkodawca może zażądać nie tylko odsetek za opóźnienie, ale także opłat za chwilówkę zgodnych ze standardowym cennikiem.

Szukając darmowej pożyczki warto także dokładnie sprawdzić od kogo pożyczamy pieniądze. Wielu pożyczkodawców udziela bowiem finansowania pod różnymi markami. Może więc zdarzyć się tak, że jeśli korzystaliśmy już z darmowej pożyczki w jednej z takich marek, w siostrzanej instytucji nie mamy już szans na pożyczkę za 0 zł. Przed złożeniem wniosku dobrze jest zatem przestudiować regulamin pożyczania oraz warunki umowy - nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, ale też po to, aby upewnić się czy rzeczywiście posiadamy status nowego klienta danej firmy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Na wstępie wspomnieliśmy, że z bezpłatnego pożyczania mogą skorzystać wszyscy, którzy spełnią warunki darmowej pożyczki i sięgną po ofertę jedynie rzetelnych pożyczkodawców. Skoro wiadomo już na jakich zasadach udzielane są bezpłatne chwilówki, pozostaje jeszcze kwestia wyboru odpowiedniej firmy pożyczkowej. Na szczęście, w dobie internetu nie jest to takie trudne - wystarczy skorzystać ze specjalistycznych rankingów dostępnych w sieci. Przykładem mogą być tutaj pożyczki za 0 zł na Łowca Chwilówek, który prezentuje pożyczki online pochodzące od zaufanych marek pozabankowych. Na podstawie rankingu stworzonego przez serwis klient może sprawdzić, gdzie najszybciej pożyczy pieniądze za darmo, a także może prześwietlić wszystkie szczegóły takiej chwilówki. Innymi słowy, uzyska więc informacje niezbędne do bezpiecznego pożyczania pieniędzy.

Darmowe chwilówki istnieją naprawdę

Nie da się zatem ukryć, że darmowe chwilówki to realna oferta, która na dobre zadomowiła się na rynku pozabankowym. Propozycja ta stanowi antidotum na nagłe potrzeby finansowe, nie powodując przy tym spustoszenia w domowym budżecie. Obecni klienci firm chwilówkowych dobrze wiedzą, że na takim rozwiązaniu mogą tylko zyskać. Z tego względu ofert darmowych chwilówek wciąż przybywa, a limity pierwszych bezpłatnych pożyczek ciągle rosną. Mimo, że zdania co do tej formy finansowania bywają różne, darmowe chwilówki zdają się mieć całkiem dobrze.

