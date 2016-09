Zdymisjonowała zastępców

Hanna Gronkiewicz - Waltz odwołała dwóch swoich zastępców.

Hanna Gronkiewicz-Waltz po zarządzie PO poświęconym sytuacji w Warszawie, poinformowała, że do dyspozycji oddał się wiceprezydent Jarosław Jóźwiak, odwołała też z pełnionej funkcji Jacka Wojciechowicza. Ten pierwszy jej zdaniem nie bardzo radził sobie z powierzonymi obowiązkami, miał też nadzór nad Biurem Gospodarowania Nieruchomości isam oddał się do dyspozycji pani prezydent. Z kolei Wojciechowicz - odpowiedzialny za inwestycje m.in. komunikacyjne, został odwołany za słabe wyniki.

– Nie zgadzam się z decyzją o moim odwołaniu. W przeciwnym razie sam podałbym się do dymisji. Pani prezydent najwidoczniej nie rozumie, że inwestycji nie wykonuje się na półrocze tylko na koniec roku. Poza tym to wszystko dzieje się w związku z aferą reprywatyzacyjną, a ja przez ostatnie 10 lat mojej pracy dla miasta ani przez jeden dzień nie miałem z tym nic wspólnego – powiedział Onetowi.pl Jacek Wojciechowicz.

Na miejsce Jóźwiaka, który zapowiedział odejście z samorządu Gronkiewicz - Waltz mianowała posła, mecenasa Witolda Pahla.

Witold Pahl pochodzi z lubuskiego. W Radzie Miejskiej Gorzowa brał udział w pracach Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Społecznych. Wśród mieszkańców znany był przede wszystkim z udzielania bezpłatnych porad prawnych.

Po raz pierwszy do Sejmu dostał się w 2007 roku. Był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W kolejnej kadencji Sejmu został wiceprzewodniczącym Komisji Ustawodawczej i przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Prokuratury i w Krajowej Radzie Sądownictwa. W 2015 roku został wybrany na członka Trybunału Stanu.

- Mam świadomość dużych wyzwań, jakie przede mną stoją, ale mamy instrumenty prawne i chcemy po nie sięgnąć jak najszybciej, żeby zwrócić warszawiakom należną ich własność - zapewnił na konferencji prasowej Witold Pahl.

- Wszystkie kompetencje, doświadczenie poświęcę dla mieszkańców stolicy, także poświecę dla konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do władzy, do władzy stanowiącej i stosującej te prawa - zapowiedział Pahl.

Poinformował, że jego podstawowym, pierwszym zadaniem będzie uzyskanie statusu pokrzywdzonego dla miasta Warszawy, ponieważ - jak mówił - da to możliwość współpracy z organami prokuratury, ale też przyczyni się do szybszego wyjaśnienia sprawy reprywatyzacji. - Słowo klucz, które dzisiaj tutaj padło z ust pani prezydent, to słowo determinacja i tej determinacji mi również nie zabraknie. Determinacji w ustalaniu osób, które naruszyły prawo, które bez względu na swój status społeczny, powiązania towarzyskie, czy też przynależność partyjną powinny ponieść adekwatną do swojego zawinienia karę - mówił.

zyciewarszawy.pl