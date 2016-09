Szukają audytorów

Miasto rozpoczęło poszukiwanie zewnętrznego audytora, który przejrzy i oceni dokumentację dotyczącą procesu reprywatyzacji i zwrotów nieruchomości w stolicy.

- Zależy nam na dogłębnym i gruntownym wyjaśnieniu sprawy. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące reprywatyzacji oceni zewnętrzna firma audytorska. Ogłosiliśmy właśnie postępowanie w tej sprawie – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy. Postępowanie będzie prowadzone w formie dialogu.

Wnioski o dopuszczenie mogą składać wszystkie podmioty do tego uprawnione (do 23 września). Zamawiający zastrzega sobie prawo do preselekcji ofert. Przy ich ocenie będzie brał pod uwagę m.in. posiadane doświadczenie w dziedzinie prowadzenia audytów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i dysponowanie przez wykonawców odpowiednimi uprawnieniami i certyfikatami (m.in. certyfikatem biegłego ds. wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych CFE - Certified Fraud Examiner).

Zadaniem audytora, wyłonionego w postępowaniu będzie dogłębne zbadanie wszelkiej dokumentacji oraz procesów związanych z reprywatyzacją i zwrotami nieruchomości na terenie Warszawy. Zewnętrzna firma sprawdzi m.in. podział kompetencji i obowiązków pracowników urzędu, zakres ich odpowiedzialności oraz prowadzone przez nich postępowania reprywatyzacyjne. Oceni również poprawność prowadzenia ewidencji i archiwizowania dokumentacji, oraz przeprowadzi analizę postępowań reprywatyzacyjnych - występujących w nich nieprawidłowości, ich przyczyn i skutków.

Zadanie zostanie podzielone na etapy, z każdego z nich zostaną sporządzone oddzielne raporty cząstkowe. Przede wszystkim zostaną przeanalizowane postępowania dotyczące zwrotów nieruchomości i wypłaty odszkodowań na obszarze dzielnicy Śródmieście i dawnej gminy Centrum oraz sprawy w których doszło do nabycia roszczeń od spadkobierców na obszarze całego miasta.

zyciewarszawy.pl