Warszawa ma budżet. Na co wyda pieniądze

Rada Warszawy przyjęła budżet dla miasta na przyszły rok. Mamy listę inwestycji, które planuje sfinansować ratusz w 2017 r.

Rada Warszawy uchwaliła budżet na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2045. – W przyszłym roku wydamy 16,5 mld złotych. Zaplanowany przez nas budżet zapewni zrównoważony rozwój miasta – uważa Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

W 2017 roku miasto będzie realizowało m.in. takie projekty jak: Warszawski bon żłobkowy – 400 zł dla rodziców na zapewnienie opieki dziecku do 3 lat (113 mln zł w latach 2017-2022); bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; budowa żłobków i przedszkoli, w tym zakończenie budowy 4 żłobków na Białołęce; zakończenie budowy bulwarów i ogłoszenie konkursu na odcinek od pomnika Syrenki do Portu Czerniakowskiego; budowa 6 stacji II linii metra i przygotowanie do budowy kolejnych 8 stacji; realizacja programu Mieszkania 2030 - w 2017 r. na budowę, remont i modernizację mieszkań - 246 mln złotych; 2 miliardy złotych na ochronę środowiska, przede wszystkim na działania związane z poprawą jakości powietrza; budowa i modernizacja 36 parków i skwerów; budowa i modernizacja ścieżek rowerowych, w tym pieszo-rowerowa kładka na Moście Łazienkowskim oraz rozstrzygnięcie konkursu na kolejną przeprawę dla pieszych i rowerzystów na wysokości ul. Okrzei i Karowej; modernizacja kolejnych kamienic na Pradze, budowa centrów lokalnych, przyłączanie budynków do sieci cieplnej, zwiększenie zieleni i przestrzeni rekreacyjnej, z czego największa to modernizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Namysłowskiej.

W przyszłorocznym budżecie położono silny nacisk na projekty lokalne. A niemal 1/3 budżetu inwestycyjnego będzie w dyspozycji dzielnic.

Radni przeznaczyli 3,402 mld zł na oświatę w 2017 roku – to najwyższy z dotychczasowych poziom wydatków na ten cel. Ta kwota pozwoli na sfinansowanie 1887 placówek oświatowych (1031 publicznych i 856 niepublicznych). Na inwestycje i remonty bazy edukacyjnej w przyszłym roku miasto przeznaczy 423 mln zł, m.in. Od września na Białołęce powinny zacząć działać 4 przedszkola na łącznie 850 miejsc. Do 2022 r. na budowę szkół i przedszkoli miasto przeznaczy 813 mln zł. Dzięki tym środkom powstanie 15 szkół, 28 przedszkoli, a wiele placówek zostanie zmodernizowanych.

Nakłady na inwestycje to 2,878 mld zł. W przyszłym roku będzie 289 inwestycji ogólnomiejskich (1,894 mld zł) i 637 inwestycji dzielnicowych (888 mln zł). Główne zadania inwestycyjne w 2017 r. to: budowa II linii metra (715,6 mln zł), modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica Miasta (128,9 mln zł), budowa Szpitala Południowego (71 mln zł). To również rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF – etap I (67,7 mln zł), budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej (57,7 mln zł) oraz zagospodarowanie nadbrzeży Wisły (52 mln zł).

Do roku 2025 planowane jest utrzymanie wysokiego poziomu nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 19 mld zł. Główne przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej to m.in.: projekt i budowa II linii metra (6,569 mld zł), budowa obwodnicy Śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda „Żaba" (979 mln zł), budowa szpitala Południowego (417,9 mln zł), modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta (342 mln zł).

Na komunikację miejską zaplanowano 2,754 mld zł. Jest to najwyższy z dotychczasowych wydatków na ten cel od 2007 r. Ta kwota pozwoli na utrzymanie 2 linii metra, 4 linii szybkiej kolei miejskiej (SKM), 290 linii autobusowych i 26 linii tramwajowych, a ponadto dofinansowanie linii Kolei Mazowieckich przebiegających przez Warszawę. Powstanie dodatkowo ok. 260 miejsc parkingowych i 50 stanowisk rowerowych na nowym parkingu P+R „Metro Młociny III" oraz 2 nowe punkty obsługi pasażerów ZTM (POP). Będzie rozwijali bardzo popularne wśród warszawiaków Veturilo.

Wsparcie rodzin i osób potrzebujących pomocy to również ważna część przyszłorocznego budżetu, na jaką przeznaczona zostanie kwota 1,662 mld zł. w tym m.in. na budowę żłobków i nowy projekt: warszawski bon żłobkowy. W roku 2017 będzie to 8 żłobków: 4 w dzielnicy Białołęka i po jednym w dzielnicach Bemowo, Bielany, Praga Południe i Żoliborz.

Wydatki na ochronę zdrowia w przyszłym roku zaplanowano na kwotę 122 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki. Przykładem może być niedawno uchwalony program opieki zdrowotnej dla kombatantów, zapewniający kompleksową opiekę medyczną. Na inwestycje i remonty miasto przeznaczy 172 mln zł, z czego 71 mln zł na wspomnianą wcześniej budowę Szpitala Południowego (wydatki do poniesienia w latach 2017 – 2019 to 418 mln zł).

Miasto przeznaczy 440 mln zł na dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury. Na inwestycje kulturalne zaplanowano 113,6 mln zł. Najważniejsze inwestycje to: budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa, dzielnicowych Centrów Kultury na Ursynowie przy ul. I. Gandhi i na Woli przy ul. Elekcyjnej, modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej Sinfonii Varsovii, modernizacja Pałacyku Konopackiego, rewitalizacja i modernizacja teatru Baj przy ul. Jagiellońskiej. W 2017 roku mieszkańcy zobaczą Muzeum Warszawy po gruntownym remoncie. To będzie kluczowy moment w 80-letniej historii Muzeum, kiedy instytucja zostanie przedstawiona publiczności na nowo. Swoje podwoje otworzy tymczasowy pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia docelowej budowy siedziby.

Wydatki na rekreację, sport i turystykę, podobnie jak w ubiegłorocznym budżecie, wyniosą 125,4 mln zł. Na inwestycje w tej dziedzinie miasto przeznaczy 46,1 mln zł. Środki, które miały pierwotnie zostać przeznaczone na modernizację Toru Łyżwiarskiego „Stegny" posłużą modernizacji innych ośrodków Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Rozbudowane i zmodernizowane zostaną Ośrodki Hutnik, Namysłowska i Moczydło.

W przyszłym roku zarezerwowano środki w wysokości 268 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to również poziom zbliżony do zeszłorocznego planu. Na inwestycje w tej dziedzinie miasto przeznaczy 18,9 mln zł.

W 2017 roku rozpocznie się realizacja projektów w ramach 3. już edycji budżetu partycypacyjnego. Zgłoszono 2 649 projektów, z czego zrealizowanych będzie 770 za 57,4 mln zł. Głosowało blisko 128,5 tys. osób. Łącznie od początku partycypowania mieszkańców w zarządzaniu budżetem, czyli od roku 2014, warszawiacy zadecydowali o podziale ponad 136 mln zł, wybierając do realizacji 1750 projektów.

W przyszłym roku prognozowane są dochody na kwotę 15,067 mld zł. Podstawowym źródłem dochodu Warszawy jest podatek od osób fizycznych (PIT), który w 2017 r. osiągnie poziom 4,931 mld zł. Ponadto finansowanie wydatków budżetowych będzie pochodzić jeszcze m.in. z subwencji oświatowej - 1,672 mld zł, z podatku od nieruchomości - 1,206 mld zł. Dużą część dochodów stanowić będą wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 878 mln zł. Środki pozyskane z Unii Europejskiej sięgną kwoty 499,6 mln zł. Prognozuje się, że podatek od osób prawnych (CIT) będzie wynosił 605 mln zł.

Wydatki ogółem w 2017 r. planowane są na kwotę 16,527 mld zł. Wydatki bieżące planowane są na kwotę 13,649 mld zł. Wydatki majątkowe to 2,878 mld zł, co stanowi 17,4 proc. całości wydatków budżetowych. W ramach wydatków majątkowych, inwestycje o charakterze ogólnomiejskim planowane są w kwocie 1,990 mld zł, a dzielnicowe - 888 mln zł. W projekcie budżetu na 2017 rok różnica pomiędzy dochodami budżetowymi, a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1,429 mld zł.

Po raz kolejny zmniejszy się poziom nominalnego zadłużenia. Na koniec 2017 r. wyniesie 5,220 mld zł, co oznacza, że będzie on niższy od planowanego na koniec 2016 r. o 457 mln zł.

