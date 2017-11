Demonstracje, pikniki, defilada

W Święto Niepodległości, 11 listopada, odbędą się w Warszawie uroczystości państwowe oraz wiele zgromadzeń i imprez masowych.

Mieszkańcy powinni się liczyć w czasowymi utrudnieniami w ruchu i ze zmianami tras komunikacji miejskiej. Uroczystości państwowe odbędą się na pl. marsz. J. Piłsudskiego w godz. 12.00 – 13.00. Potem, ok. godz. 13.00, pododdziały wojskowe i grupy rekonstrukcyjne rozpoczną przemarsz trasą: Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie do Muzeum Wojska Polskiego.

W godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się 29. "Bieg Niepodległości" na trasie: al. Jana Pawła II (start przy ul. Stawki - jezdnią wschodnią i wiaduktem nad Al. Jerozolimskimi) – T. Chałubińskiego (jezdnią wschodnią) - al. Niepodległości (jezdnią wschodnią) - zawrotka na skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką - al. Niepodległości (jezdnią zachodnią) – T. Chałubińskiego (jezdnią zachodnią) - al. Jana Pawła II (wiaduktem na Al. Jerozolimskimi i jezdnią zachodnią - meta przy ul. Stawki).

W godz. 13.30 – 16.00 odbędzie się Parada motocyklowa pn. „Rock Niepodległości" na trasie: al. Marsz. J. Piłsudskiego (Sulejówek) - Trakt Brzeski – ul. B. Czecha – ul. Płowiecka – ul. Ostrobramska - al. Stanów Zjednoczonych - most Łazienkowski - al. Armii Ludowej - pl. Na Rozdrożu – al. Ujazdowskie – ul. Belwederska – ul. Jana III Sobieskiego - ul. Idzikowskiego.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z 6 listopada 2017 r. o wydaniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w celu uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości" na obszarze: od ronda Dmowskiego/pl. Defilad planowana trasa przemarszu mostem Poniatowskim na błonia Stadionu Narodowego, organizowanych raz do roku w dniu 11 listopada, od 2017 r. do 2020 r. w godzinach 14.00 – 19.00 wydane zostały decyzje zakazujące przeprowadzenia zgromadzeń kolidujących czasowo i obszarowo w zakres zgromadzenia cyklicznego.

Zgromadzenia, które się odbędą:

* 10-12 listopada w godz. 8.00 - 22.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną przed pomnikiem R. Dmowskiego na pl. Na Rozdrożu.

W sobotę, 11 listopada :

* w godz. 7.00 – 13.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną na błoniach Stadionu Narodowego,

* w godz. 9.00 – 20.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną, polegające na przemarszu chodnikami pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Sejmem RP i Pałacem Prezydenckim,

* w godz. 10.00 – 10.30 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną przed Bramą Straceń przy Cytadeli Warszawskiej,

* w godz. 10.45 – 14.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną na placu Trzech Krzyży, połączone z przemarszem trasą: Al. Ujazdowskie, Matejki, Wiejska, Piotra Małaszyńskiego, Górnośląska do ul. Wiejskiej,

* w godz. 11.00 – 15.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną na placu przed stacją Metro Centrum,

* w godz. 12.00 – 22.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną na placu Zamkowym, · w godz. 13.00 – 15.00 zgromadzenie zgłoszone przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne, zbiórka przy ul. Bartoszyckiej, przemarsz ulicami: Bartoszycka, Narcyzowa i Walcownicza do Bystrzyckiej,

* w godz. 14.00 – 19.00 zgromadzenie cykliczne organizowane przez Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości", zbiórka na rondzie R. Dmowskiego, przemarsz: Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie i ul. R. Siwca na błonia Stadionu PGE Narodowego,

* w godz. 14.00 – 18.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną, zbiórka na pl. Politechniki, przemarsz ulicami: Nowowiejska, pl. Zbawiciela, Mokotowska, pl. Trzech Krzyży i Wiejska przed gmach Sejmu RP,

* w godz. 14.00 – 18.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną w Al. Ujazdowskich 1/3,

* w godz. 18.00 - 20.00 zgromadzenie zgłoszone przez osobę prywatną przed pomnikiem R. Dmowskiego na pl. Na Rozdrożu.

Zmiany w ruchu.

W Święto Niepodległości, 11 listopada, odbędą się uroczystości państwowe na pl. marsz. J. Piłsudskiego. Obchody rozpoczną się już w piątek, 10 listopada wieczorem. Na placu odbędzie się Capstrzyk Niepodległości. W godz. 17.00 – 19.30 zamknięte dla ruchu będą ulice: pl. marsz. J. Piłsudskiego, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Wierzbowa, Moliera, marsz. F. Focha. Przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego) i pl. Teatralny.

W sobotę, 11 listopada uroczystości państwowe odbędą się na pl. marsz. J. Piłsudskiego. Przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego), pl. S. Małachowskiego, pl. Teatralny, Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, al. 3 Maja od ul. L. Kruczkowskiego do Muzeum Wojska Polskiego.

W godz. 11.00 – 14.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Kierowcy powinni omijać centrum miasta – ulice, na trasach przemarszu zgromadzeń będą zamykane dla ruchu, nie będzie także przejazdu ulicami poprzecznymi. W szczególności czasowe wyłączenia z ruchu wprowadzone zostaną na ciągach komunikacyjnych: ul. Marszałkowska na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ronda R. Dmowskiego; Al. Jerozolimskie, most ks. J. Poniatowskiego i al. Ks. J. Poniatowskiego na odcinku od ronda R. Dmowskiego do ronda J. Waszyngtona; ul. Świętokrzyska, ul. Tamka i most Świętokrzyski; Wybrzeże Szczecińskie pomiędzy mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego; Krakowskie Przedmieście na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Świętokrzyskiej.

Zmiany w ruchu drogowym spowodowane 29. Biegiem Niepodległości potrwają od ok. 5.00 do ok. godz. 16.00: · od ok. godz. 5.00 do ok. godz. 16.00 zamknięta al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Dzikiej do ul. M. Anielewicza oraz ul. Stawki na odcinku od ul. Smoczej do ul. Dzikiej · od ok. godz. 9.30 do ok. godz. 14.00 zamknięta al. Jana Pawła II na odcinku od ul. M. Anielewicza do al. Solidarności · od ok. godz. 10.30 do ok. godz. 14.00 zamknięta al. Jana Pawła II (od al. Solidarności), T. Chałubińskiego i al. Niepodległości (do ul. Rakowieckiej).

W godz. 15.00 – 19.00 nieprzejezdny może być odcinek Wybrzeża Szczecińskiego oraz Wisłostrady, w związku z przemarszem uczestników Marszu Niepodległości. Przejezdna pozostanie ciąg ulic Okopowa, Towarowa, Grójecka oraz Raszyńska, A. Krzyckiego i Żwirki i Wigury. Aleje Jerozolimskie pozostaną przejezdne do ul. Emilii Plater, ale trzeba się liczyć z utrudnieniami na śródmiejskim odcinku. Utrudnień nie powinno być w al. Solidarności. Przejezdne powinny być mosty: M. Skłodowskiej-Curie, gen. S. Grota-Roweckiego, Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Północna nitka mostu Łazienkowskiego zostanie wyłączona na czas przejazdu uczestników Parady Motocyklowej pn. „Rock Niepodległości". Możliwe są inne dodatkowe ograniczenia w ruchu .

Zmiany tras obejmą kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych – kierowane będą na najbliższe przejezdne ciągi komunikacyjne.

Zarząd Transportu Miejskiego wystawi ok. 60 posterunków nadzoru ruchu, w których pracownicy ZTM będą na bieżąco reagowali na zmieniającą się sytuację na ulicach i kierowali pojazdy na zmienione trasy. Relację na żywo będzie można śledzić na Facebooku i Twitterze ZTM. W Śródmieściu będą działały punkty informacyjne.

Najlepszym środkiem komunikacji w tym dniu będzie metro. Pociągi linii M1 będą kursowały przez cały dzień wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty; linii M2 w godz. 11.00 – 20.00 wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty. Do ok. godz. 11.00 oraz po godz. 20.00 linia metra M2 będzie działała wg. rozkładu jazdy obowiązującego w dni świąteczne wraz z kursami nocnym.

zw.com.pl