Śpiewak wystartuje z poparciem Kukiza?

Kukiz'15 może poprzeć w wyborach samorządowych niektórych miejskich działaczy.

Już wkrótce oblicze warszawskiej kampanii samorządowej może ulec zmianie. Do tej pory wyglądało na to, że ruch Kukiz'15 nie zrezygnuje z wystawienia własnego kandydata na prezydenta stolicy. Miał nim być Stanisław Tyszka.

Teraz jednak Paweł Kukiz sygnalizuje, że może poprzeć Jana Śpiewaka z Wolnego Miasta Warszawa. – Rozmawiałem już z Pawłem Kukizem. Zgadzamy się w wielu kwestiach dotyczących Warszawy. Najważniejsza jest kwestia uczciwości i proobywatelskiego programu dla miasta – mówi nam Jan Śpiewak, który szykuje się do startu w stolicy. – O żadnej formalnej koalicji nie było jednak mowy. Nam wszystkim zależy na tym, by wybór w Warszawie nie sprowadzał się do wyboru między PiS a PO.

Najprawdopodobniej powstanie wspólna lista do Rady Miasta pod egidą Jana Śpiewaka z udziałem szerokiego spektrum ruchów miejskich, Partii Razem. Trwają też rozmowy z Barbarą Nowacką, szefową Inicjatywy Polskiej.

Na tej liście znajdą się również przedstawiciele niektórych organizacji i ruchów miejskich współpracujących z ugrupowaniem – przede wszystkim stowarzyszenia „Razem dla Białołęki". Taka lista miałaby przełamać duopol PiS–PO w Radzie Miasta.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą" kilka tygodni temu Jan Śpiewak przyznał, że jego celem jest – poza wejściem do II tury – wprowadzenie do Rady pięciu lub sześciu radnych. Podkreśla też, że chciałby, aby w Warszawie powstała trzecia siła rywalizująca z Platformą i PiS. Ostateczna decyzja ze strony ruchu Kukiz'15 jeszcze nie zapadła. – Chłopak zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, bo zadeklarował, że przede wszystkim będzie odnosił się do opinii obywateli – powiedział Paweł Kukiz w czwartek na antenie TVN24.

Jednak pomysł, by ruch Kukiz'15 poparł Jana Śpiewaka, nie jest entuzjastycznie przyjmowany przez wszystkich kukizowców. – To tylko pomysł. Będziemy o tym rozmawiać – deklaruje chłodno Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący klubu.

Sztabem kukizowców jest tzw. Rada ds. Wyborów Samorządowych, która zatwierdza kandydatów na prezydentów, wójtów, burmistrzów oraz do sejmików. Kukizowcy do sejmików idą pod własnym szyldem, w miastach może być już różnie.

Kukiz rekrutował swoich kandydatów na listy także poprzez serwis SamorzadyZKukizem.pl. Zgłosiło się kilka tysięcy osób, które teraz są weryfikowane.

Większość decyzji co do dużych miast może być ogłoszona po wakacjach, bo Kukiz'15 chce prowadzić kampanię dopiero po jej formalnym ogłoszeniu przez rząd. W Krakowie ugrupowanie może poprzeć Małgorzatę Wassermann lub Łukasza Gibałę (nie ogłosił jeszcze oficjalnie startu).

Wsparcie Kukiz'15 dla Jana Śpiewaka wywołało kontrowersje po lewej stronie, bo może on też mieć wsparcie Partii Razem. Ale Partia Razem podkreśla, że nie chodzi tu o koalicję. „Prosimy o niepowielanie fałszywych informacji. Żadnej koalicji z Kukiz'15 – ani w Warszawie, ani w żadnym innym mieście – nie ma i nie będzie" – to oficjalne stanowisko partii.

Poza przygotowaniami do kampanii samorządowej Kukiz'15 intensyfikuje działania w sprawie opłaty emisyjnej i podwyżek cen paliwa. W całym kraju odbywają się konferencje prasowe organizowane przez lokalnych działaczy i polityków.

"Rzeczpospolita"