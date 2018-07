Śpiewak: Chcę, by wygrała Warszawa

Swój start w Warszawie zapowiedział aktywista Jan Śpiewak. Ogłosił też nazwiska czterech kandydatek na wiceprezydentów.

Śpiewak stoi na czele porozumienia Partii Razem, Inicjatywy Polskiej, Zielonych i Wolnego Miasta Warszawa. Wspólna konferencja odbyła się w poniedziałek przed południem, tuż przed Pałacem Kultury i Nauki. – Rok temu w tym budynku radni PO i PiS zagłosowali ręka w rękę za wyburzeniem zabytkowego kwartału Środmieście, w imię deweloperów, by zabetenować zielony fragment miasta. To pokazuje, że jeśli sami nie weźmiemy sprawy w swoje ręce, to nikt tego nie zrobi za nas. Chcemy być alternatywą dla PO i PiS – podkreślił, stojąc w otoczeniu kilkudziesięciu osób trzymających plansze z symbolem „WW". „Wygra Warszawa" to hasło kampanii Śpiewaka i całego porozumienia. – Wygra Warszawa zielona, wygra Warszawa wspólna, wygra Warszawa równych szans, wygra Warszawa uczciwa, wygra Warszawa empatyczna – mówił Śpiewak w przemówieniu.

Poza utworzeniem Parku Centralnego wokół Pałacu Kultury Śpiewak chce m.in. budowy przez miasto 50 tys. tanich mieszkań na wynajem oraz nie wyklucza przeprowadzenia referendum w sprawie rekomunalizacji sprywatyzowanej przez miasto spółki ciepłowiczej SPEC. Elementem programu jest też powołanie w każdej dzielnicy Lokalnych Ośrodków Wsparcia (LOW) dla niepełnosprawnych oraz dzielnicowych ośrodków dla osób starszych. W środę Śpiewak ma zaprezentować szczegóły planu mieszkaniowego.

Poza propozycjami społecznymi Śpiewak ma też stawiać w swoimi programie na większą transparencję działań ratusza i całej administracji. Jak się dowiadujemy, jednym z haseł jego kampanii i propozycji programowych z tym związanych będzie „Odzyskajmy kontrolę nad miastem". – Rozbijemy lokalne układy, wyplenimy korupcję. Jeśli nie my, to kto, jeśli nie teraz – to kiedy? – mówił Śpiewak w trakcie poniedziałkowej konferencji.

Koalicja wokół Śpiewaka utworzyła się po długich i trudnych rozmowach. W poniedziałek jej lider zaprezentował też kandydatki na wiceprezydentów Warszawy. Hanna Gospodarczyk z Partii Razem ma zająć się sprawami społecznymi. Paulina Piechna-Więczkiewicz (długoletnia radna miejska, wcześniej w SLD, a teraz w Inicjatywie Polskiej Barbary Nowackiej) ma odpowiadać za planowanie przestrzenne. Justyna Drath, aktywistka i członkini Razem, ma odpowiadać za sprawy edukacji i kultury, a Dagmara Misztela z Zielonych za infrastrukturę i sprawy środowiska.

Oficjalne porozumienie – najpierw programowe, a teraz personalne – koalicji w Warszawie ma zgodnie z przesłaniem kampanii pokazać wyrazistą, progresywną alternatywę dla obecnych kandydatów i kandydatek. Koalicja wystawi też listę do Rady Miasta i rad dzielnic.

Zarówno w wewnętrznych, jak i oficjalnie publikowanych badaniach Śpiewak zajmuje w ostatnich tygodniach trzecie miejsce z wynikiem oscylującym wokół 8 proc.

Jego oficjalne wejście do prekampanii sprawia, że stawka kandydatów w Warszawie jest niemal kompletna. Swoją decyzję ma podjąć jeszcze Paweł Kukiz. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, ma się to stać pod koniec lipca. Przedstawicieli mają już w tym wyścigu wszystkie partie.

"Rzeczpospolita"