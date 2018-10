To początek kariery Patryka Jakiego

Marek Migalski, politolog, Uniwersytet Śląski

Rzeczpospolita: Kto wygrał wybory samorządowe?

Dr hab. Marek Migalski: Największym zwycięzcą wyborów samorządowych jest PSL. Okazało się, że bez książeczki to są ich wybory i oni są niezbędni do układania koalicyjnych układanek w sejmikach.

A pozostałe ugrupowania?

Wszystkie pozostałe partie muszą być rozczarowane wynikami. PiS i Koalicja Obywatelska ogłoszą zwy-cięstwo. Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna oczekiwali lepszych wyników.

PiS ma najlepszy wynik do sejmików.

PiS będzie mówiło, że wygrało wybory, i będą mieli najwięcej radnych sejmikowych, co jest prawdą. Ale rację będzie miał Schetyna mówiący, że marsz PiS po władzę został zatrzymany. Na podstawie szacunkowych wyników można powiedzieć, że w większości województw większość sejmikowa będzie oparta na Koalicji Obywatelskiej z PSL, być może z SLD. Jeśli porównamy te wybory do tych z 2014 r., to PiS dostało więcej niż wówczas, a Koalicja Obywatelska mniej niż wcześniej PO. Jednak jeśli porównamy je do wyników parlamentarnych z 2015 r., to widać, że wynik PiS jest rozczarowujący dla obozu władzy. Również wynik SLD jest poniżej oczekiwań.

Sukces Rafała Trzaskowskiego zaskoczył?

Mało kto spodziewał się zwycięstwa Trzaskowskiego w pierwszej turze. Patryk Jaki miał dobrą kampanię wyborczą, ale zrobił niewiele lepszy wynik niż wcześniej bezbarwny Jacek Sasin.

Koniec kariery Patryka Jakiego?

Początek. Zrobił dobrą kampanię, ale nie był w stanie przeskoczyć samego siebie i strukturalnych obciążeń. Dzisiaj widać też, że zaczął się orientować na Kaczyńskiego, nie na Zbigniewa Ziobrę.

Twarzą wyborów PiS był Mateusz Morawiecki.

To nie była udana kampania. Język Morawieckiego i strategia, którą obrał, nie była sukcesem. Tu musi nastąpić korekta.

—rozmawiał Jacek Nizinkiewicz

"Rzeczpospolita"