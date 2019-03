Ratusz planuje remonty

Wiemy w których miejscach miasto planuje remonty.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa Roboty drogowe +zobacz więcej

– W bazie mamy aż 1895 zaplanowanych na ten rok inwestycji i remontów. 391 z nich wymagało koordynacji z innymi pracami na drogach, by prace przebiegły zgodnie z harmonogramem – mówi Robert Soszyński, zastępca Prezydenta Warszawy.

Pod koniec roku zakończy się budowa trzech stacji wolskiego odcinka II linii metra. Wraz z końcem pracy przy podziemnej kolei warszawiakom udostępniona zostanie również odtworzona ul. Górczewska. Z ulicy zniknie buspas, a w jego miejsce pojawią się postulowane przez mieszkańców miejsca parkingowe i zieleń.

Na odcinku od ul. Tyszkiewicza do Sokołowskiej powstaną zatoki w których będzie mogło parkować nawet 130 aut (przed budową metra było ich tam 30). Tam gdzie będzie to możliwe miejsca dla samochodów będą przeplatały się z zielenią.

Wyremontowana zostanie droga dla rowerów po północnej stronie ulicy, podobnie jak chodniki i przystanki, które będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W rejonie skrzyżowania z ulicą E. Tyszkiewicza powstanie nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Na całej nowej Górczewskiej przybędzie także zieleni – szpalerów krzewów, zieleni niskiej i drzew.

Jednym z priorytetów jest zakończenie budowy II linii metra. W tym roku zostaną oddane do użytku stacje na Pradze-Północ i Targówku (Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka) i na Woli (Płocka, Młynów Księcia Janusza). Na Targówku będą trzy nowe stacje: Zacisze, Kondratowicza i Bródno oraz powstaną 4 km podziemnych tuneli wartych 1,4 mld zł. Z kolei na Bemowie zaplanowane są dwa odcinki. W 2,5 km tunelu będą stacje Ulrychów i Powstańców Śląskich. Koszt inwestycji to 959 mln zł. Na ostatnich 4 km trasy powstaną natomiast stacje: Lazurowa, Chrzanów, Karolin i Stacja Techniczno-Postojowa.

Tramwaje Warszawskie zaplanowały na 2019 r. modernizację torowiska na ul. Grochowskiej pomiędzy rondem Wiatraczna a al. Zieleniecką. Tramwajarze wymienią ponad 9 km szyn, przebudują sześć zespołów przystankowych, a nowe torowiska obsadzą zielenią. Koniec inwestycji planowany jest na połowę września. W czasie remontu, tak długo jak będzie to możliwe, kursować będą tramwaje dwukierunkowe.

Tramwaje będą krócej czekały na światłach m.in. na ulicach Radiowej, Powstańców Śląskich, Towarowej i Okopowej, w al. Jana Pawła II, na skrzyżowaniu Młynarskiej i Żytniej i na pl. Bankowym.

Miejska spółka ogłosi także przetarg na budowę kolejnego odcinka torów na ul. Światowida. W ramach inwestycji wybuduje blisko 900 m trawiastego torowiska od ul. Strumykowej do pętli Winnica i trzy nowe przystanki. W pobliżu Winnicy do ul. Dzierzgońskiej powstanie nowa jezdnia wraz z chodnikami i drogami dla rowerów.

Zarząd Transportu Miejskiego planuje budowę 17 nowych przystanków oraz remont trzech pętli i ponad 30 przystanków. W 2019 r. ponownie ogłosi przetarg na budowę parkingu P+R przy stacji PKP Żerań na co najmniej 220 miejsc dla samochodów i 110 dla rowerów. W tegorocznych planach jest także przetarg na projekt i budowę parkingu P+R Jeziorki PKP, który ma szansę być dofinansowany ze środków UE. Prace projektowe powinny zakończyć się w połowie 2020 r., a budowa – na przełomie 2020 i 2021 r. Mieszkańcy zyskają parking dla ok. 130 samochodów i 30 rowerów. W tym roku gotowy będzie projekt podziemnego parkingu pod boiskiem szkolnym Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej na ponad 200 miejsc.

Na inwestycje Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w 2019 r. radni przeznaczyli ok. 240 mln zł. W planach jest zakończenie prac przy ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej w Rembertowie, Łodygowej na Targówku, Głębockiej na Białołęce i Marynarskiej na Służewcu. Obecnie trwa przebudowa dwóch ulic w Wawrze – Traktu Lubelskiego od Zwoleńskiej do Borowieckiej (23,6 mln zł) i Wału Miedzeszyńskiego od Traktu Lubelskiego do budowanej obwodnicy (19,5 mln zł).

W tym roku rozpocznie się także przebudowa skrzyżowania ulic Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej oraz budowa wiaduktu w ul. Chełmżyńskiej nad torami kolejowymi.

Z kolei warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich przygotowują weekendowe frezowania, czyli remonty nawierzchni jezdni trwające dokładnie 54 godziny. Takie prace planowane są m.in. na rondzie gen. Ch. de Gaulle'a i ulicach: K. Szymanowskiego, Czerniakowskiej, Dywizjonu 303, L. Rudnickiego, J. Meissnera, Jagiellońskiej i Raszyńskiej.

ZDM planuje rozpocząć także dwa duże zadania. Swoje oblicze zmieni plac Pięciu Rogów u zbiegu ulic Kruczej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgoda. Nowa koncepcja, opracowana na bazie konkursu architektonicznego, zakłada uporządkowanie przestrzeni i utworzenie placu bez wytyczonych chodników i jezdni. Pojawią się drzewa i mała architektura. Obecnie trwa przygotowywanie projektu. Duże zmiany czekają również pl. Na Rozdrożu. W zeszłym roku warszawiacy przedstawili swoje uwagi na temat projektu. W planach jest m.in. budowa wind, które ułatwią dojście do przystanków na Trasie Łazienkowskiej. Drogowcy wytyczą też brakujące przejście dla pieszych po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich, przez wlot ul. Koszykowej.

Jeszcze w tym roku miłośnicy rowerów przejadą wzdłuż ulic Leszno i Górczewskiej pomiędzy ul. Okopową i E. Tyszkiewicza. Przy okazji remont przejdą chodniki i oświetlenie ulicy. ZMID przygotuje również projekt budowy drogi rowerowej w ul. M. Anielewicza. Natomiast ZDM będzie kontynuował budowy dróg dla rowerów wzdłuż ulic Połczyńskiej, Puławskiej i na tzw. obwodnicy Targówka (ulice M. Ossowskiego – Handlowa – Kołowa). Nowe trasy planowane są m.in. na ul. S. Starzyńskiego (od Namysłowskiej do ronda Żaba) i al. Jana Pawła II (od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej).

Z kolei nowe płyty chodnikowe pojawią się m.in. przy al. Lotników, al. W. Reymonta, al. Wojska Polskiego, czy ul. B. Czecha.

zw.com.pl