Tłumy na lotnisku w Modlinie. Jest lepiej niż przed pandemią

W pierwszym miesiącu roku z usług Lotniska Warszawa/Modlin skorzystało ponad 220 tys. pasażerów i obsłużono na nim 1 471 operacji lotniczych.

Oznacza to 100,2 proc. liczby operacji w porównaniu do stycznia 2020 roku oraz 113 proc. w porównaniu do stycznia roku 2022, natomiast porównując pod względem liczby pasażerów pierwszy miesiąc z poprzednich lat do tegorocznego stycznia widzimy, odpowiednio, 100,9 proc. wartości dla 2020 roku i aż 158,8 proc. dla roku 2022.

W minionym miesiącu pasażerowie lotniska najczęściej wybierali Londyn, a w następnej kolejności Mediolan, Dublin, Rzym, Wiedeń, Paryż, Brukselę, Sztokholm, Barcelonę i Oslo.

Dwa styczniowe dni, wtorek 17.01 i środa 18.01, stały pod znakiem lądowań męskich drużyn piłki ręcznej – reprezentacji narodowych Korei Południowej, Urugwaju, Tunezji i Maroka. Na piłkarzy czekały autokary i droga z Lotniska Warszawa/Modlin do Płocka. Tam w hali widowiskowo-sportowej rozegrano mecze o Puchar Prezydenta, w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn odbywających się w Polsce i Szwecji.

- W ostatnim czasie widzimy mocno ożywione działania najemców i innych podmiotów biorących udział w poszerzaniu oferty naszego lotniska i potwierdzających jego atrakcyjność. To ma przełożenie na wciąż rosnące zainteresowanie współpracą z nami nie tylko w dziedzinie transportu powietrznego, ale także usług świadczonych na naszym terenie czy reklamy – nie kryje zadowolenia Tomasz Szymczak, p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu.

W ostatnią niedzielę stycznia, wzorem wielu poprzednich lat, na Lotnisku Warszawa/Modlin odbyła się zbiórka do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem udostępniono teren lotniska wolontariuszom, młodym strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwa Wodnego z Modlina Twierdzy. Spisali się na medal, a darczyńcy jak zawsze okazali wielkie serca i hojność.

