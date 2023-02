Ukraina przejmuje nieużywane warszawskie tramwaje

Ukraiński Konotop otrzyma w ramach pomocy nieużywane już warszawskie tramwaje. Stolica przekazuje wagony, które są wycofywane z ruchu w związku z dostawami nowoczesnych Hyundaiów.

Do Ukrainy zostało już wysłanych pierwszych 6 z 23 wagonów serii 105N. Wcześniej Konotop otrzymał od Warszawy 9 pojazdów – ciężkich maszyn i samochodów – użytkowanych dotąd przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

O pomoc do Tramwajów Warszawskich zwrócił się Artem Semenikhin – mer miasta Konotop. Do Ukrainy pojadą popularne w Polsce wysokopodłogowe „stopiątki". To egzemplarze, które do niedawna jeździły po mieście i które są wycofywane w związku z dostawami niskopodłogowych Hyundaiów. W sumie do przekazania wytypowano 23 wagony.

Wiekowe pojazdy były sukcesywnie odstawiane na tramwajowy plac załadunkowy przy ul. Obozowej, gdzie czekały na transport do Konotopu. Zanim jednak wagony 105N zasilą tamtejszy tabor, zostaną – już w Ukrainie – przebudowane, by móc jeździć po szynach o rozstawie 1520 mm (szyny w Warszawie mają rozstaw 1435 mm).

Wagony przyjaźni

Tramwaje przeznaczone dla Konotopu oglądał 8 lutego mer Artem Semenikhin podczas wizyty w Warszawie. W środę, 22 lutego, pierwszych sześć wagonów zostało załadowanych na auta ciężarowe. Przed „podróżą" wszystkie wagony zostały przygotowane do transportu – zdemontowano w nich hamulce szynowe oraz pantografy. Transport wagonów zapewniła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Konotop leży w obwodzie sumskim, w północno-wschodniej Ukrainie. Miasto jest zamieszkiwane przez ok. 85 tys. osób. Tramwaje kursują tam od 1949 roku, a długość sieci z trzema liniami wynosi 28,7 km. Po mieście kursuje tylko kilka tramwajów wyprodukowanych w latach 80. w ZSRR i Czechosłowacji. W ramach podziękowania Konotop przemianował jedną z ulic na Warszawską.

Autobusy i metro

Stołeczne przedsiębiorstwa już wcześniej wspierały ukraińskich partnerów. Tramwaje Warszawskie oddały do Iwano-Frankiwska dwa wozy do naprawy sieci trakcyjnej, gdzie służą do naprawy sieci trolejbusowej. Z kolei Miejskie Zakłady Autobusowe wysłały do Mikołajowa pięć przegubowych Solarisów. Wyremontowane pojazdy – ambulans neonatologiczny i śmieciarkę – przekazało też stołeczne MPO.

Również Metro Warszawskie nawiązało współpracę z Kijowem. Do stolicy Ukrainy trafi 60 starych wagonów rosyjskich serii 81, które są wycofywane w związku z dostawami nowoczesnych pociągów Skoda Varsovia.

W ramach pomocy humanitarnej miasto Konotop otrzymało od Warszawy 9 pojazdów, które wcześniej użytkował Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Do ukraińskiego samorządu trafiły 2 samochody ciężarowe, naczepa oraz 6 maszyn budowlanych: równiarki, koparko-ładowarka, koparko-spycharka i ładowarki. Miasto otrzyma też samochód osobowy, który wcześniej należał do stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta.

rp.pl