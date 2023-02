Zmiany w warszawskiej komunikacji po feriach

Uczniowie stołecznych szkół powrócili do nauki, a pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego do zwykłych rozkładów jazdy.

Tramwaje i metro jeżdżą ze zwiększoną częstotliwością, a na niektórych trasach wprowadzono dodatkowe połączenia lub wydłużono godziny kursowania.

Na swoje trasy wróciły autobusy linii szkolnych, przywrócone zostały kursy autobusów realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej (linie 114, 121, 150, 164, 211, 401) i podjazdy pod szkoły autobusów linii 163, 164, 201. Kursują także autobusy 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379. Standardowe rozkłady jazdy zostały wprowadzone dla linii autobusowych 105, 106, 125, 135, 193, 194, 340, 507, 509, 511, 518, 523 a także tramwajów i metra.

Powrót do standardowego rozkładu jazdy tramwajów oznacza kursy co 4 lub 8 minut w szczycie oraz 6 lub 12 w tzw. międzyszczycie i w dniach wolnych. W godzinach szczytu pociągi metra linii M1 kursują co ok. 2 minuty i 20 sekund a linii M2 co ok. 2 minuty i 50 sekund.

Dłużej na linii 9, dalej linią 705

Od 27 lutego dłużej będą kursować tramwaje linii 9. Z Dworca Centralnego ostatnia „dziewiątka" pojedzie (w kierunku Pragi) do Gocławka o godz. 0:07, a do Wiatracznej o godz. 0:27. W kierunku Ochoty i Włoch ostatnie kursy to: godz. 23:38 (do P+R Al. Krakowska) oraz o godz. 23:58 i 0:18 (do pl. G. Narutowicza).

Również od dzisiaj wydłuża się trasa linii 705. Obsługujące ją autobusy dojadą do skrzyżowania ulicy Opolskiej i Piwnej w Nowych Załubicach. To będzie najdalej wysunięty na północ punkt, do którego dojadą autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego – odległość od centrum Warszawy wyniesie ponad 30 km, a WTP obejmie swoim zasięgiem większy obszar gminy Radzymin.

Autobusy linii 705 od dzisiaj nie będą dojeżdżały do dotychczasowej pętli na ulicy Kościelnej, ale skręcą z Mazowieckiej w Opolską i nią dojadą do nowej pętli o nazwie Opolska – przy skrzyżowaniu z Piwną. Na nowej trasie na ulicy Opolskiej będzie kilka przystanków (Starorzecze 01 i 02; Opolska 01 i 02; Irysowa 02).

Trasa 705 została wydłużona na wniosek samorządu miasta i gminy Radzymin.

Częściej do Wilanowskiej

Po szczegółowej analizie tzw. napełnień autobusy linii 165 w porannym szczycie w kierunku stacji metra Wilanowska będą jeździły częściej. W tym celu Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował się na nietypowe rozwiązanie – wykorzysta wracające do pętli przy metrze Wilanowska autobusy linii 331, które rano są bardzo wypełnione – wożą do pracy głównie pracowników firm mieszczących się na Wyczółkach. Jednak wracając w stronę Wilanowskiej, zabierają już niewielu pasażerów.

Dlatego w niektórych kursach z Wilanowskiej autobusy 331 pojadą krótszą trasą, do pętli Wyczółki i wrócą na pętlę Metro Wilanowska jako 165 przez ulicę Kłobucką. Pozwoli to zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów linii 165 w porannym szczycie w kierunku metra. Dodatkowe kursy pojawią się w rozkładzie jazdy między godz. 6:40 a 8:20, przy czym poranny rozkład linii 165 zostanie zmieniony, tak aby zachować odstępy między kursami – autobusy będą jeździły co ok. 10 minut.

W najbliższych tygodniach ZTM planuje również korektę tras linii autobusowych 136 i 308 na Służewcu.

Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa i w aplikacji 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadomienia o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

rp.pl