Warszawski rower miejski już popularniejszy niż przed rokiem

Mimo mocno zimowej pogody w marcu nowe Veturilo przebiło w pierwszym miesiącu liczbę wypożyczeń z zeszłego roku – o ponad 10 tys. Absolutnym hitem są elektryki – stanowią mniej niż 10 proc. całej floty, a przypadło na nie ponad 20 proc. wypożyczeń.

1 marca Veturilo pojawiło się w całkiem nowej odsłonie. Rowery są fabrycznie nowe, a przede wszystkim rewolucyjnie zmienił się sposób wypożyczania i zwrotu. Nie ma już elektrozamka, a cały proces odbywa się przez aplikację w telefonie i zajmuje kilka sekund.

Mocne otwarcie

Pierwszy dzień, czyli 1 marca, to dokładnie 7 181 wypożyczeń. Była to trzecia najlepsza inauguracja od początku istnienia Veturilo, a więc aż do 2012 r. W całym marcu liczba ta to dokładnie 272 233. Od początku marca w Veturilo zarejestrowało się ponad 44 tysiące osób.

Liczby są wysokie, choć w niektórych latach w przeszłości w Warszawie było więcej rowerów i stacji. Rok temu w marcu rowery miejskie wypożyczano zaledwie ok. 261 tys.

Można tłumaczyć to szeregiem zmian, jakie zaszły w Veturilo od nowego roku. Wszystkie rowery są fabrycznie nowe. Proces wypożyczenia i zwrotu roweru jest zdecydowanie prostszy (zamek wbudowany bezpośrednio w rower), jest dodatkowa możliwość zwrotu rowerów poza stacjami. Wróciły popularne tandemy, czyli rowery dwuosobowe. Ale hitem okazują się rowery ze wspomaganiem elektrycznym.

Popularne „elektryki"

Rowerów elektrycznych jest w systemie 300. Aż 54,7 tys. wypożyczeń, czyli ponad 20 proc., przypadło właśnie na rowery elektryczne, mimo że stanowią obecnie mniej niż 10 proc. całej floty. I niezależnie od tego, że są droższe – do 20 minut jazda zarówno rowerem zwykłym, jak i elektrycznym kosztuje 0 zł, ale przy dłuższym korzystaniu pierwsza godzina zwykłego roweru kosztuje 1 zł, a elektryka – 6 zł.

Top 5 najczęściej używanych jednośladów to również rowery elektryczne, każdy z nich był w użyciu ponad 250 razy. Najbardziej rozchwytywany rower był wypożyczany aż 263 razy w ciągu miesiąca. Dla porównania najbardziej obciążony rower tradycyjny był wynajmowany 155 razy, a tandem 136 razy.

Poza stacjami, w dodatkowych „strefach zwrotu" – czyli przy specjalnie oznakowanych stojakach, ale bez słupka oznaczającego „stacje" – zakończonych zostało ok. 7,1 proc. wszystkich wypożyczeń. Wiąże się to z dodatkową opłatą 15 zł. Ale za odprowadzenie roweru na stację (np. wypożyczenie go w strefie i zwrot w stacji) użytkownik otrzymuje bonus 5 zł. Warszawiacy uzyskali w marcu 8 612 takich pięciozłotowych bonusów.

Veturilo cały czas rośnie

Sezon rozpoczął się z 300 stacjami i 3 030 rowerami finansowanymi ze środków publicznych. W ciągu miesiąca dołączyło do nich 8 kolejnych stacji, a liczba rowerów zwiększyła się do 3 115. Partnerzy prywatni projektu – przede wszystkim parki biurowe i centra handlowe – sfinansowali siedem stacji. Z początkiem kwietnia w Rembertowie uruchomiona została też pierwsza dodatkowa stacja sfinansowana przez urząd dzielnicy. Liczba stacji sponsorskich oraz dzielnicowych będzie jeszcze rosnąć przez wiosnę. W przygotowaniu są nowe wypożyczalnie na terenie Mokotowa, Włoch, Ursynowa i Ochoty.

Najwięcej wypożyczeń było w Śródmieściu – aż 65 tys. – bo tam jest najwięcej stacji. Kolejne dzielnice to Wola – 36 tys., Ochota – 27 tys. Mokotów – 26 tys., Praga Pd. – 17 tys., Praga Pn. – 14 tys. oraz Ursynów – 11 tys.

Najczęściej rower służy do transportu między uczelniami, a stacjami metra lub tramwajem. Najpopularniejsze trasy to przejazdy "studenckie" – z al. Niepodległości/Batorego do Banacha/UW, z UKSW/Marymoncka do Dewajtis oraz z Metra Ursynów do Jastrzębowskiego/SGGW. Dużą popularnością cieszy się też rowerowe połączenie ul. Heroldów z metrem Młociny oraz dojazdy z ul. Stryjeńskich do metra Natolin i Kabaty.

Podstawową formę wynajmowania rowerów stanowi aplikacja mobilna. W ten sposób odbyło się 99,5 proc. wypożyczeń. Można też to zrobić za pomocą infolinii, dostępnej z poziomu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115, jednak jest to rozwiązanie uzupełniające, z którego korzysta śladowa liczba osób.

Miasto pracuje z operatorem – firmą Nextbike – nad rozwojem aplikacji. Program przeszedł już kilka aktualizacji, polegających głównie na poprawkach interfejsu użytkownika.

rp.pl