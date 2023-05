Zbliża się remont Trasy Łazienkowskiej na Pradze w Warszawie

W środę 12 kwietnia rozpoczną się pierwsze prace budowlane poprzedzające modernizację wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską.

W pasie dzielącym jezdnie al. Stanów Zjednoczonych budowane będą przewiązki, czyli przejazdy z jednej jezdni na drugą, oraz tymczasowe przystanki autobusowe. Prace zakończą się w pierwszej połowie maja.

Jedną z dróg objazdowych w trakcie przebudowy wiaduktów będzie Trasa Siekierkowska. Powstanie tam dodatkowy pas przy zjeździe z trasy na ul. Wał Miedzeszyński w stronę centrum.

Trasa cichsza i bardziej zielona Modernizacja oznacza budowę dwóch nowych, spełniających wysokie standardy techniczne wiaduktów drogowych Trasy Łazienkowskiej nad ul. Bajońską i Paryską. Ma też ograniczyć hałas drogowy w rejonie al. Stanów Zjednoczonych. Dlatego na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej powstaną ekrany akustyczne, a nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona na cichą.

Dzięki nowemu oświetleniu oraz zmianom w oznakowaniu droga stanie się bezpieczniejsza. Ponadto wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych zostanie dosadzonych ponad 70 drzew, które wraz z drzewami już rosnącymi utworzą obustronne szpalery. Pojawi się blisko 15 tys. dodatkowych krzewów, liczne byliny, pnącza oraz trawniki.

O jeden pas mniej w al. Stanów Zjednoczonych

W pierwszym etapie modernizacja będzie wymagać wyłączenia z ruchu wiaduktu znajdującego się po stronie północnej. Jego zamknięcie planowane jest w ciągu kilku tygodni. Zostanie wtedy wprowadzony dwukierunkowy ruch dla pojazdów indywidualnych na południowej jezdni al. Stanów Zjednoczonych od rejonu Kanału Wystawowego do rejonu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad Wałem Miedzeszyńskim.

Autobusy nie zmienią swoich tras. W trakcie modernizacji pierwszego z wiaduktów - z wyłączeniem okresu niezbędnego na wymianę nawierzchni - będą nadal jeździły w kierunku centrum jezdnią północną aż do przystanku Saska. Następnie zjadą na stronę południową i znajdujący się tam wiadukt.

Miejsca, w których pojazdy indywidualne oraz autobusy będą przejeżdżały przez pas dzielący jezdnie al. Stanów Zjednoczonych to przewiązki. Ich budowa ruszy 12 kwietnia i zakończy się w pierwszej połowie maja. Przewiązki powstaną w czterech lokalizacjach: w rejonie Kanału Wystawowego, ul. Międzynarodowej, ul. Saskiej i w rejonie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Wał Miedzeszyński. W tym czasie wybudowane będą też dwa tymczasowe przystanki autobusowe.

Prace związane z budową przewiązek i przystanków wymagają zamykania fragmentów lewych pasów ruchu na obydwu jezdniach al. Stanów Zjednoczonych - od rejonu Kanału Wystawowego do wiaduktów nad Wałem Miedzeszyńskim. Wyłączenia rozpoczną się w środę 12 kwietnia, będą wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem robót i zakończą się w pierwszej połowie maja. Na każdej jezdni w rejonie prowadzonych prac dostępny będzie jeden pas dla ruchu ogólnego i buspas.

Zamień Łazienkowską na Siekierkowską

W trakcie modernizacji wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Bajońską i Paryską główną drogą objazdową będzie Trasa Siekierkowska. Aby ułatwić kierowcom zjeżdżającym z Trasy Siekierkowskiej włączanie się do ruchu na ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż jezdni Wału Miedzeszyńskiego w stronę centrum, powstanie dodatkowy pas.

Jego budowa wymaga czasowego zamykania jednego pasa jezdni Wału Miedzeszyńskiego w stronę centrum w rejonie zjazdu z Trasy Siekierkowskiej. Wyłączenia będą wprowadzane poza godzinami szczytów komunikacyjnych i zaczną się po 24 kwietnia.

Potrzeba modernizacji

Wiadukty nad ul. Paryską i Bajońską powstały jako część Trasy Łazienkowskiej i są użytkowane od 1974 r. Z powodu złego stanu technicznego wymagają przebudowy.

Prace obejmą również przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Pojawi się nowoczesne oświetlenie uliczne oraz nowy system odwodnienia drogi.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych jest firma WARBUD. Ich koszt to ok. 88,7 mln zł. Umowa z wykonawcą zawarta została 13 grudnia 2022 r. i przewiduje realizację inwestycji w ciągu 30 miesięcy, z czego pierwsze cztery miesiące to czas przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych.

Modernizacja wiaduktów nad ul. Paryską i Bajońską jest kolejnym etapem przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowany został most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Do marca 2024 r. potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji to 106 483 428,84 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

rp.pl