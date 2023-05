Warszawskie tramwaje chcą przyciągnąć młodych pracowników. Specjalny program

Teraz uczniowie i uczennice, w przyszłości tramwajarze i tramwajarki. Tramwaje Warszawskie otworzyły pracownię dla klas tramwajowych w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.

W nowej pracowni dydaktycznej przy zajezdni Tramwajów Warszawskich na Woli młodzież poznaje w praktyce na czym polega praca inżynierów, elektryków, mechatroników, mechaników, automatyków czy informatyków. To sala wypełniona nowoczesnymi pomocami naukowymi, które prezentują rozwiązania techniczne tramwajów i infrastruktury tramwajowej.

- Projekt, który realizują Tramwaje Warszawskie, pozwala młodzieży na praktyczne poznanie specyfiki danego zawodu, a w przyszłości na bardziej świadomy wybór drogi zawodowej oraz szybszą adaptację do potrzeb rynku pracy. Tym bardziej cieszy mnie, że jedna z największych spółek transportowych wychodzi z ofertą praktyk zawodowych przygotowaną z myślą o uczennicach i uczniach miejskich techników i szkół branżowych – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. – Co ważne, Tramwaje Warszawskie to również solidny pracodawca, który dynamicznie rozwija infrastrukturę na terenie całego miasta – dodaje.

Wiedza i praktyka na warsztacie

Treningowy warsztat został wyposażony w urządzenia do montażu układów elektrycznych i elektronicznych. Są narzędzia, zasilacze i części, które pozwalają wprawiać się w mechatronice. Jest też możliwość poznania elementów tramwajowej sieci trakcyjnej, jej budowy i funkcjonowania.

Otwarcie pracowni dydaktycznej jest kolejnym krokiem wzmacniającym współpracę Tramwajów Warszawskich z warszawskimi szkołami kształcącymi w zawodzie. Uczniowie w szkole poznają wiedzę teoretyczną, a w zakładzie pracy mają możliwość nabywania praktycznych kompetencji zawodowych.

Klasy patronackie i wyspecjalizowana kadra

Tramwaje Warszawskie od pięciu lat współpracują z dwiema stołecznymi szkołami: Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Paderewskiego oraz Zespołem Szkół im. inż. S. Wysockiego. W 2018 roku w tych szkołach utworzone zostały specjalne klasy patronackie Tramwajów Warszawskich, w których uczy się 223 uczniów. W tym roku szkolnym, w zajęciach uczestniczy 62 uczniów z 4 klas objętych przez spółkę patronatem. W każdym miesiącu uczniowie odbywają 80 godzin zajęć z zakresu mechatroniki i taboru szynowego.

Kadra instruktorska to pracownicy Tramwajów Warszawskich. Jest to 7 inżynierów – wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, dodatkowo posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Praca dla młodych

W 2022 roku Tramwaje Warszawskie przyjęły 58 praktykantów ze szkól średnich zawodowych oraz zorganizowały 4 płatne wakacyjne staże. Spółka przygotowała po 10 miejsc dla uczniów szkół branżowych I stopnia z poszczególnych roczników, docelowo -łącznie będzie zatrudniać 30 pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Pierwsi czterej są już w Tramwajach Warszawskich od września ubiegłego roku – Szymon, Sebastian, Kuba i Bartosz - zdecydowali się rozpocząć naukę zawodu w zakładzie naprawy tramwajów.

O tramwajach w liczbach

W Tramwajach Warszawskich pracuje 3644 pracowników. Aż 1428 z osób z Tramwajów Warszawskich to motornicze i motorniczowie. Kolejne 1189 osób to pracownicy zaplecza technicznego, którzy odpowiadają za serwisowanie pojazdów oraz utrzymanie torów i sieci trakcyjnej – to głównie dla tej grupy zawodowej stworzyliśmy program edukacyjny. Potrzebni są nowi pracownicy. Tramwaje są drugim pod względem popularności środkiem transportu w stolicy. Korzysta z nich prawie jedna trzecia pasażerów. W 2022 roku Tramwaje Warszawskie przewiozły 247 mln pasażerów.

rp.pl