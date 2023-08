Warszawa: Prace drogowe i objazdy na Bielanach

W piątek, 21 lipca, warszawscy drogowcy rozpoczną prace na ulicy Podczaszyńskiego. Droga zostanie wyłączona z ruchu, a kierowcy pojadą objazdami. Roboty są częścią metamorfozy bielańskiego ciągu ulic – łączącego Piaski ze Starymi Bielanami. Z powodu prac zmieni się trasa autobusów linii 181.

Po przeprowadzonej – w szybszym od przewidywanego tempie – wymianie nawierzchni na ulicy Perzyńskiego, drogowcy pracujący na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich przenoszą się na Podczaszyńskiego.

Prace na tej ulicy mają potrwać do końca sierpnia.

Zmiany w ruchu

W piątek, 21 lipca, od ok. godz. 6:00 rano, ulica Podczaszyńskiego zostanie wyłączona z ruchu na odcinkach od ul. Żeromskiego do Kasprowicza oraz od Kasprowicza do Marymonckiej. Obowiązują tu już – ustawione z kilkudniowym wyprzedzeniem – znaki zakazu zatrzymywania się.

Ulice Schroegera, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Barcickiej, Leśmiana i Cegłowskiej stracą połączenie z remontowaną drogą. Na dotychczas jednokierunkowych jezdniach ulicy Schroegera zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Na jezdni Kasprowicza w stronę Sacharowa, za ulicą Swarzewską, zostanie wygrodzony pras do skrętu w prawo.

Trasy objazdy i zmiany dla pieszych

Objazd utrudnień został wyznaczony ulicą Żeromskiego i aleją Zjednoczenia – do Kasprowicza lub Marymonckiej, a dalej ulicą Sacharowa.

Autobusy linii 181 pojadą trasą objazdową tylko w kierunku placu Wilsona – bezpośrednio ulicą Marymoncką, z pominięciem alei Zjednoczenia, Kasprowicza i Podczaszyńskiego a tym samym nie dojadą do przystanku Metro Stare Bielany 01. W przeciwnym kierunku, w drodze na Cmentarz Północny, autobusy będą kursowały trasą podstawową.

Przejścia dla pieszych przez ulicę Podczaszyńskiego – przy Schroegera i Kasprowicza –będą udostępniane naprzemiennie, czyli raz z jednej strony skrzyżowania, raz z drugiej. Zebra przy Marymonckiej będzie zwężona, ale dostępna cały czas. Natomiast w rejonie Żeromskiego piesi na drugą stronę skrzyżowania przejdą zebrą na Perzyńskiego.

O inwestycji:

Prawie dwukilometrowy ciąg ulic Rudnickiego, Perzyńskiego i Podczaszyńskiego jest jedną z ważniejszych arterii Bielan. Jednak jego nawierzchnia była już wyeksploatowana, a komfort jazdy obniżała także – obowiązująca na kilku skrzyżowaniach – organizacja ruchu. Dlatego warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich podjęli się kompleksowej przebudowy tych ulic.

