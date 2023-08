Miliony z Unii Europejskiej na ścieżki rowerowe dla Warszawy

Warszawa otrzymała 13,5 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na ścieżki rowerowe w mieście. Środki te pozwolą na wybudowanie nowych tras rowerowych, uzupełnienie ich brakujących fragmentów oraz zapewnienie infrastruktury rowerowej, takiej jak: parkingi, stojaki rowerowe oraz podpórki przy przejściach przez jezdnie.

W czwartek, 27 lipca, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków UE dla projektu m.st. Warszawy „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap II". Konkurs zorganizowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Mieszkańcy Warszawy coraz chętniej przesiadają się na rowery. Dlatego bardzo ważne są projekty, które pozwalają przygotować spójną i wygodną sieć ścieżek rowerowych. To nie tylko kwestia komfortu, ale i bezpieczeństwa – podkreśla Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Rowerowe inwestycje dla miasta

W ramach projektu realizowane są również odcinki o istotnym znaczeniu dla ruchu w skali całej metropolii warszawskiej – np. droga rowerowa wzdłuż Al. Jana Pawła II od Ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej.

- W tym projekcie skupiliśmy się na wyborze takich lokalizacji ścieżek rowerowych, aby uzupełnić braki w warszawskiej infrastrukturze rowerowej. Są to ważne inwestycje na poziomie lokalnym, tym bardziej że wzięliśmy pod uwagę głos mieszkańców i w projekcie znalazły się również inwestycje z budżetu obywatelskiego – mówi Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w Urzędzie m.st. Warszawy.

Do tej pory wybudowano i przebudowano już blisko 16 km ścieżek rowerowych w różnych częściach miasta. Takie ścieżki zbudowane zostały m.in wzdłuż wspomnianej Al. Jana Pawła II (od Ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej) czy też wzdłuż ciągu ulic: Bora-Komorowskiego – Saska – Egipska. Nowa infrastruktura dla rowerzystów powstaje w dogodnych lokalizacjach, często przy istotnych węzłach przesiadkowych, takich jak m.in: Dworzec Centralny, stacja PKP Stadion Narodowy, Metro Marymont, P+R Stokłosy. W innych miejscach uzupełniono brakujące odcinki w całym układzie sieci tras rowerowych Warszawy – np. wzdłuż Al. KEN od ul. Wąwozowej do Lasu Kabackiego.

Dodatkowo infrastruktura towarzysząca tj. podpórki pod stopy czy też miejsca postojowe dla rowerów zapewnią cyklistom lepszy komfort poróżowania.

Dla zdrowia i ekologii

Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Zwiększy się również bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ rowerzyści nie będą musieli korzystać z chodników czy też jezdni.

- Istotne jest również to, że przebieg ścieżek rowerowych został zaplanowany przy punktach komunikacyjnych takich jak metro, kolej, parkingi P+R czy przystanki autobusowe oraz tramwajowe, co ułatwia mieszkańcom korzystanie z alternatywnej, zeroemisyjnej formy transportu – podkreśla wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

rp.pl