Warszawa: weekendowy remont na placu Bankowym

W najbliższy weekend drogowcy wymienią nawierzchnię po wschodniej stronie placu Bankowego. W tym czasie kierowcy pojadą w obu kierunkach jezdnią przed budynkiem Ratusza. Podróżujący z centrum nie będą mogli skręcić w aleję „Solidarności”. Autobusy pojadą objazdami.

Wymianę nawierzchni na placu Bankowym poprzedziły roboty brukarskie i regulacja krawężników. Teraz przyszła pora na ułożenie nowego asfaltu. Ten etap prac rozpocznie się w sobotę, 19 sierpnia, o godzinie 4:00 i potrwa do godziny 4:00 w poniedziałek, 21 sierpnia.

Jedną jezdnią w obu kierunkach

W weekend zamknięta będzie wschodnia jezdnia placu Bankowego, czyli ta bliżej tzw. Błękitnego Wieżowca, którą kierowcy jeżdżą na co dzień do alei „Solidarności". Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po stronie Ratusza. Kierowcy podróżujący z centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas – najpierw ten, którym normalnie poruszają się autobusy, a następnie jeden z pasów „pod prąd". Na skrzyżowaniu z Senatorską i Elektoralną skręcą w obie ulice, ale przez aleję „Solidarności" pojadą tylko prosto. Chcący pojechać w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego i dalej na Pragę będą musieli skorzystać z objazdu ulicami Senatorską i Nowy Przejazd. Jadący w kierunku alei Jana Pawła II powinni kierować się prosto ulicą Andersa i skręcić w Nowolipki.

Z kolei od strony ulicy Andersa na placu Bankowym będzie o jeden pas mniej, ale zachowana zostanie możliwość skrętu w Senatorską i Elektoralną. Jeden pas mniej do skrętu na plac będą mieli także jadący aleją „Solidarności" – od strony mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Nieczynne przejścia

Nieczynne będą przejścia dla pieszych: po północnej stronie placu, czyli przy wyjściu ze stacji metra Ratusz-Arsenał oraz na wysokości pomnika Juliusza Słowackiego. Piesi będą musieli skorzystać z sąsiednich pasów – przez ulicę Andersa oraz przy skrzyżowaniu z Senatorską.

Autobusy na objazdach

W weekend autobusy linii: 171, 222, 520, N11, N13, N16, N21, N42, N61, N63 będą kursowały objazdami przebiegającymi ulicami:

171, N42 – tylko w kierunku Chomiczówki, Os. Górczewska: Marszałkowska, Królewska, Grzybowska, aleja Jana Pawła II, aleja „Solidarności" i dalej swoją trasą; 222 – w kierunku Bielańskiej: plac Bankowy, Andersa, Metro Ratusz-Arsenał 02; w kierunku Spartańskiej: Metro Ratusz-Arsenał 01, Andersa, plac Bankowy, Senatorska, Wierzbowa i dalej swoją trasą; 520 – w kierunku placu Bankowego: plac Bankowy, Andersa, Metro Ratusz-Arsenał 02; w kierunku Marysina autobusy będą odjeżdżały z przystanku Pl. Bankowy 01; N11, N16, N21, N61, N71 – tylko w kierunku Os. Derby, PKP Zacisze-Wilno, Starej Miłosnej, Marek, Woli Grzybowskiej: Marszałkowska, Senatorska, Nowy Przejazd, aleja „Solidarności" i dalej swoimi trasami; N13, N63 – tylko w kierunku Nowodworów i Chotomowa: Plater, Świętokrzyska, aleja Jana Pawła II i dalej swoimi trasami.

W tym czasie nie będą funkcjonowały przystanki Bielańska 01 oraz Pl. Bankowy 02, 04. Uruchomiony zostanie przystanek zastępczy Pl. Bankowy 52 dla linii nocnych N11, N16, N21, N61 i N71, na ulicy Senatorskiej za skrzyżowaniem z Marszałkowską.

