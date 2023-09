Warszawa: Tramwaje wracają na ulicę Puławską

W poniedziałek, 4 września, tramwaje wrócą na ulicę Puławską. Po zielonych torach kursować będą trzy linie tramwajowe. Prace na tym odcinku realizowane są w ramach budowy trasy do Wilanowa.

- Tak, jak obiecywaliśmy: już 4 września na ulicy Puławskiej pojedzie tramwaj, a nawet trzy linie tramwajowe. Przywracamy ruch tramwajowy na tym odcinku tak, żeby uczniowie mogli dojechać do szkoły. Również częściowo przywrócony zostanie ruch samochodowy. W stronę centrum na dwóch pasach, w drugą stronę na jednym pasie, bo jeszcze będą trwały tutaj prace budowlane – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Po ulicy Puławskiej pojadą tramwaje trzech linii : 4, 10 i 18. W godzinach szczytu każda z nich kursować będzie co 8 minut, poza szczytem – co 12 minut. Czwórka pojedzie z pętli Wyścigi ulicami: Puławską, Marszałkowską i dalej przez plac Bankowy na Annopol. Linia 10 także będzie rozpoczynać trasę na Wyścigach. Tramwaje pojadą ulicami Puławską i Marszałkowską, a na placu Zbawiciela skręcą w Nowowiejską, by dojechać al. Niepodległości, Chałubińskiego, Prostą i Wolską do przystanku PKP Wola. Osiemnastka połączy pętle PKP Służewiec i Żerań FSO. Tramwaje tej linii pojadą ulicami: Wołoską, Woronicza, a dalej Puławską, Marszałkowską, Andersa i przez most Gdański.

Tramwaje linii 31 zapewnią dojazd do stacji metra Wierzbno z zagłębia biurowego na Mokotowie – będą kursowały na trasie PKP Służewiec - Metro Wierzbno. Zawieszona pozostanie linia 14 i dlatego linia 35 będzie dalej jeździć między Piaskami a Banacha.

Ekspresowa linia autobusowa, częstsze kursy

Na trasę wrócą autobusy linii E-2. W porannym szczycie będą jeździły dwa razy częściej niż przed wakacjami, czyli co 10 minut. Mieszkańcy Wilanowa do dyspozycji będą mieli także linię 217, która zapewnia dojazd do stacji metra Natolin i Wilanowska. Od 4 września autobusy te dowiozą pasażerów do tramwajów, które będą już kursowały ulicą Puławską. W porannym szczycie linia 217 również będzie kursowała co 10 minut.

Dlaczego skrzyżowanie ulic Belwederskiej i Gagarina jest częściowo zamknięte? Wciąż trwają prace przy budowie torów tramwajowych do centrum, do Czerniakowskiej i do Wilanowa. Przebudowywane są ciepłociągi o łącznej długości blisko 4 km, a także kanalizacja, wodociągi i instalacje elektryczne. Trwa również budowa nowych jezdni, chodników i dróg dla rowerów.

Otwarcie skrzyżowania w relacji wschód - północ - zachód nastąpi już przed świętami Bożego Narodzenia.

Co z Gagarina

Jeszcze w tym roku gotowa będzie cała ulica Gagarina. Ułożono tam już 80 proc. torów. Torowisko będzie zielone za sprawą rozchodnika, którym trasa zostanie wyłożona w pierwsze chłodniejsze dni. Obecnie tramwajarze przygotowują ziemię do jesiennych nasadzeń.

Jaka organizacja ruchu

Od poniedziałku, 4 września, kierowcy wrócą na obie jezdnie ulicy Puławskiej. Jadący do centrum będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Trzeci, do wysokości ulicy Olszewskiej, będzie zarezerwowany dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Dalej samochody pojadą do ulicy Waryńskiego – nadal będzie zamknięty fragment prowadzący do placu Unii Lubelskiej. Na drugiej jezdni, czyli prowadzącej w kierunku Ursynowa, na odcinku od Waryńskiego do Olszewskiej, będzie jeden pas. Dalej wróci już pełna szerokość jezdni. Z ulicy Rakowieckiej kierowcy wyjadą tylko w prawo, czyli w stronę Ursynowa. Nie będzie można skręcić w lewo. Objazd do centrum będzie prowadził ulicami Wiśniową i Stefana Batorego.

Więcej zieleni na Puławskiej

Ostatnie zadanie do wykonania po pracach budowlanych to obsadzenie skrzyżowania zielenią. Tory o długości 500 metrów zostaną pokryte rozchodnikiem. Na nowym przystanku przy ul. Goworka, między wiatami dla pasażerów, pojawią się drzewa. W najbliższej okolicy skrzyżowania pojawi się ponad 200 krzewów i rabaty z ponad tysiącem bylin i cebul kwiatowych. Na chodniku przed bankiem, na odcinku o długości około 100 metrów, znajdą się trzy dodatkowe rabaty z krzewami i trawami ozdobnymi.

- Cała linia będzie na tym odcinku zielona. W kontekście walki z ociepleniem klimatycznym i obecnie notowanych temperatur, to też bardzo ważne, że zmieniamy sposób zazieleniania wszystkich budowanych linii tramwajowych. Część z nich właśnie będzie zielona – mówi prezydent Trzaskowski.

Kampania informacyjna

Wystartowała kampania informacyjna, dzięki której mieszkańcy dowiedzą się o organizacji ruchu i funkcjonowaniu transportu publicznego. Otrzymają kilkadziesiąt tysięcy ulotek z mapkami, pojawią się także mobilni informatorzy. Od początku czerwca w godzinach 15:00-19:00 przy ul. Puławskiej 55 działa punkt informacyjny. We wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego na wyświetlaczach LCD pojawią się dodatkowe informacje dla pasażerów.

rp.pl