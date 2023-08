Kina letnie w Warszawie zapraszają

Darmowe i plenerowe pokazy filmowe to jedna z warszawskich propozycji na ciepłe, letnie wieczory. W wiele miejsc można wybrać się całymi rodzinami. Stolica zaprasza na pokazy kina festiwalowego, ale nie zabraknie też nowości kinowych i filmowych klasyków.

Kino na plaży i w parku

W ramach projektu Filmowa Stolica warszawiacy już po raz osiemnasty będą mogli oglądać filmy w 22 kinach plenerowych. W programie znalazły się cykle tematyczne np. we wtorki prezentowane jest kino szpiegowskie, a w środy francuskie. W czwartki organizatorzy zapraszają też na kino samochodowe, a w letnie niedziele na pokazy nad Wisłą.

Pokazy filmowe odbywają się m.in. w Parku nad Balatonem, w Ogrodzie Saskim, przy Metrze Słodowiec czy też na Plaży Romantycznej. Wstęp na wszystkie pokazy jest wolny.

Więcej informacji na temat seansów znajduje się na stronie: filmowastolica.pl.

Halo, Tęcza zaprasza

Dziedziniec Kina Tęcza na warszawskim Żoliborzu już po raz trzeci zmienił się w przestrzeń kultury filmowej. Tego lata mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogą obejrzeć 9 filmów z udziałem Aliny Janowskiej, słynnej żoliborzanki, która w tym roku obchodziłaby 100. rocznicę urodzin.

Dodatkowo Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza widzów w filmową podróż do Izraela, Senegalu i Ukrainy. Będzie można obejrzeć tytuły z Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej Kamera Dawida, Festiwalu Filmów Afrykańskich Afrykamera oraz Ukraina! Festiwal Filmowy. Pokazy z cyklu „Halo, kino Tęcza" odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 20:45. Wstęp wolny.

Więcej informacji na temat seansów znajduje się na stronie: ckf.waw.pl.

Razem, pod wspólnym niebem

12 lipca rusza II Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem, który będzie trwać aż do 6 września. Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na wspólne oglądanie filmów w każdą środę o godz. 20:00 na dziedziniec Kamienicy Artystycznej przy ulicy Foksal 11.

W tym roku zaplanowano projekcję filmów fabularnych i dokumentów, długich i krótkich metraży, rysujących współczesny obraz krajów, z których przybyli warszawscy migranci oraz ukazujących, często dramatyczne, przyczyny i konsekwencje opuszczenia rodzinnych domów. Każdemu seansowi towarzyszyć będzie rozmowa z zaproszonymi gośćmi. Wśród nich znajdą się podróżnicy, dziennikarze, autorzy książek i twórcy filmowi. Wstęp na pokazy jest wolny.

Więcej informacji na temat seansów znajduje się na stronie: centrumjp2.pl,

Hity w centrum

Kino Zachodzącego Słońca to cykl darmowych pokazów filmowych odbywających się przed Kinoteką. Trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21:30, aż do 9 września oglądać można najlepsze filmy sezonu oraz kultowe klasyki. Miasto Stołeczne Warszawa jest partnerem tego wydarzenia.

Jeszcze w lipcu zaplanowano seanse takich filmów jak: „Miś", „Zimna wojna", „Seksmisja", „La la land" i „Titane".

