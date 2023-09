Dokąd na spacer w Warszawie

To już trzecia edycja konkursu Perełki Warszawy na najciekawsze szlaki spacerowe po Warszawie. Stołeczne Biuro Turystyki z Warszawską Organizacją Turystyczną zapraszają wszystkich miłośników miejskich wycieczek do pokazania atrakcji kryjących się w uliczkach i podwórkach różnych dzielnic Warszawy.

- W tym roku Warszawa została nagrodzona tytułem European Best Destination 2023. Ponieważ jesteśmy najlepszym celem podróży w Europie, warto pokazać nasze miasto w sposób jeszcze bardziej szczególny i niekonwencjonalny. Pokazać jego zakamarki i miejsca nieoczywiste. Każdy z nas, mieszkańców Warszawy ma ulubione i często mało znane miejsca spacerowe, do których odwiedzenia może zachęcić biorąc udział w konkursie – zachęca Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W poprzedniej edycji konkursu organizatorzy odnotowali ponad 50 zgłoszeń spacerów o różnej tematyce – były to szlaki historyczne, przyrodnicze czy poświęcone mniej znanym obszarom miasta. Dzięki głosom internautów na najwyższym stopniu podium znalazł się szlak prowadzący po powstańczych śladach na Mokotowie. Tuż za nim uplasowała się trasa wiodąca urokliwą ulicą Płatniczą na Bielanach. Podium zamknęła propozycja wycieczki po ukrytych skarbach Śródmieścia. W finale pojawiły się też trzy trasy prowadzące po Pradze-Północ i Południe, co świadczy o potencjale turystycznym prawobrzeżnej Warszawy. W głosowaniu wzięło udział ponad 1500 osób.

Autorski szlak powinien zawierać od trzech do pięciu miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, kulturalnym, historycznym bądź estetycznym. Do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia i opis trasy. Jury wybierze do finału dziesięć propozycji, które znajdą się w publicznej ankiecie na grupie Perełki Warszawy na Facebooku. Szlak z największą liczbą głosów wygrywa, ale atrakcyjne nagrody czekają na wszystkich finalistów.

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie warsawtour.pl. Swoje propozycje można przesyłać w zgłoszeniu konkursowym do 20 sierpnia.

Dzięki zaangażowaniu członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej, zrzeszającej firmy i instytucje działające w branży turystycznej w Warszawie, na laureatów konkursu czekają nagrody, o które naprawdę warto powalczyć. Są to noclegi w hotelach, przejażdżki turystycznym autobusem, bilety do parku wodnego, vouchery do restauracji czy wejściówki do muzeów.

- Dzięki konkursowi Perełki Warszawy, każdy mieszkaniec stolicy, Polak i obcokrajowiec, może włączyć się w promocję swojego miasta, dzielnicy i ulicy. Zapraszamy do polecania ukochanych miejsc w naszym konkursie – mówi Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.

rp.pl