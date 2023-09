Warszawa pokazała nowe świąteczne iluminacje

W upalne lato można zatęsknić za zimową Warszawą. Jak co roku mieszkańcy stolicy poczują magię świąt za sprawą wyjątkowych iluminacji. W sezonie 2023/2024 miejskie ozdoby świąteczne nawiążą do lat 50. i 60. Styl retro będzie oddawał aurę domowego ciepła.

Na placu Zamkowym stanie największa w kraju, 27-metrowa choinka. Multimedialne drzewko powstanie z materiałów czerpiących ze źródeł zielonej energii. Tradycyjne wzornictwo zimowych iluminacji zabierze w nostalgiczną podróż za sprawą najnowszych, energooszczędnych technologii. Po raz kolejny produkcją oświetlenia zajmie się firma Multidekor, który wygrała przetarg.

- Co prawda upały nie odpuszczają, ale uspokajam, że to nie fatamorgana. To wizualizacje nowej odsłony świątecznej iluminacji, która ozdobi już w grudniu Warszawę. Właśnie podpisaliśmy kolejną umowę z firmą Multidekor, która tak jak w poprzednich latach, przedstawiła nam najlepszą ofertę. Podwarszawskie przedsiębiorstwo zapewni nam nie tylko wyjątkowy, świąteczny klimat świetlnymi ozdobami w reprezentacyjnych miejscach stolicy, ale też zadba o klimat - korzystając z energooszczędnych rozwiązań – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Trzyletnią umowę na świąteczne oświetlenie Warszawy firma podpisała dzisiaj z Zarządem Dróg Miejskich.

- Co roku proponujemy Warszawie nową odsłonę kolejnych epok z historii miasta. Po dekoracjach z czasów „Lalki", podróży po międzywojennej stolicy, nadszedł czas na Warszawę, widzianą oczami Wiecha, Tadeusza Konwickiego, czy Agnieszki Osieckiej. Wszystkie świetlne atrakcje zostały zaprojektowane z myślą o odbiorcach w różnym wieku i z różnymi oczekiwaniami. Mają możliwości interakcji, wydają dźwięki, każdego z elementów można dotknąć i doświadczyć. Cieszę, się, że nasza firma ponownie przemieni Warszawę światłem – mówi Tomasz Podogrocki, wiceprezes firmy Multidekor.

Trakt Królewski, Nowy Świat i ulica Świętokrzyska zostaną zasypane tradycyjnymi bombkami, barwnymi sznurami, choinkowymi lampkami i łańcuchami z papieru kolorowego. Na stołecznych chodnikach pojawią się iluminacje reliktów z tamtych lat, w tym saturatorów, wag sklepowych, telefonów, radia i telewizora z wieczorynką. Tak by najmłodsi mogli zapoznać się z klimatem dzieciństwa swoich rodziców i dziadków. Poza tym na dzieciaków będą czekać retro karuzele i zabawki.

- Projektując tegoroczną kolekcję dla Warszawy, mój zespół starał się wkomponować w nią wspomnienia i ciągle żywy w pamięci obraz charakterystycznych form i ozdób, które kiedyś cieszyły nas samych, a które teraz warto pokazać nowym pokoleniom – mówi Olga Mościcka, szefowa teamu pracującego w Multidekor nad koncepcją wystawy dla stolicy.

Na ulicach miasta zobaczyć będzie można również Syrenkę - legendarny samochód z FSO oraz kultowy motocykl Ryś. Kolorowy pokaz ponadczasowych ozdób pojawi się już w grudniu tego roku. Z pewnością rozgrzeje i zabarwi ducha zimowej Warszawy.

rp.pl