Więcej miejskich mieszkań w energooszczędnych budynkach

Rekordowe inwestycje budownictwa społecznego w Warszawie. Wszystkie domy mają innowacyjne i ekologiczne rozwiązania, które przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Miasto rozwija budowę lokali na wynajem w ramach TBS-ów, powstają także nowe mieszkania komunalne, trwają modernizacje i remonty pustostanów.

- W tej kadencji pomimo bardzo trudnej sytuacji udawało się oddawać mieszkańcom w wynajem ponad 2 tys. mieszkań rocznie. Są to zarówno mieszkania w nowych, jak i starych budynkach. Realizujemy największy program budownictwa społecznego w historii. Wszystkie inwestycje realizowane są w sposób bardzo nowoczesny. To już jest standard, że budynki spełniają wszystkie wymogi dostępności, dla osób z niepełnosprawnościami. We wszystkich budynkach w zależności od ich wielkości jest od kilku do kilkunastu specjalnie dostosowanych mieszkań - powiedziała podczas konferencji prasowej zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

W bieżącym roku w realizacji i budowie jest rekordowa liczba mieszkań budownictwa społecznego, ponad 2 100. Z czego w 2023 r. zostało już oddane 235 mieszkań w zasobach TBS, a do końca roku do użytkowania trafią kolejne 244 mieszkania. Następne inwestycje będą kończone w 2024 i 2025 r.

TBS Warszawa Południe

To co istotne to rozwiązania niskoenergetyczne, które spowodują obniżenie kosztów eksploatacyjnych - energii elektrycznej, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, są one nawet o połowę niższe w porównaniu mieszkań w technologii tradycyjnej. Pierwszy taki budynek powstaje w Wawrze na ulicy Derkaczy. Będzie on posiadał fotowoltaikę, pompy ciepła i wentylację mechaniczną – powiedział Adam Godusławski – prezes zarządu TBS Warszawa Południe - To wszystko jest możliwe dzięki temu, że miasto dba o rozwój zrównoważonego, zielonego budownictwa.

Spółka posiada w realizacji sześć inwestycji, za łączną kwotę 340 mln zł z 661 mieszkaniami, trwa przygotowanie 7 kolejnych projektów na łączną kwotę 286 mln zł z 547 mieszkaniami.

Formy finansowania

Polityka mieszkaniowa miasta wymaga wysokich nakładów finansowych. Od 2021 roku widać wyraźny wzrost kosztów budowlanych i remontów, co jest spowodowane pogarszającą się sytuacją gospodarczą i ogólnym wzrostem cen.

- Głównym źródłem finansowania jest wkład pieniężny i niepieniężny miasta w postaci gruntów czy budynków. Drugi wkład to ok. 10 proc. z funduszu rozwoju mieszkalnictwa do każdej inwestycji. Natomiast trzecie źródło to pieniądze, które mają być z KPO, dzisiaj jest to prefinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, właśnie do tych inwestycji, które mają być przeznaczone dla osób o niskich i średnich dochodach – powiedział Mariusz Frankowski przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji.

rp.pl