Kredyty we frankach – co nowego w sprawie frankowiczów?

Kilkanaście lat temu kredyty we frankach były jedną z popularniejszych metod zadłużania się i sprawa nie dotyczyła tylko Polaków. Atrakcyjne oferty banków kusiły osoby bez zdolności kredytowej w złotówkach, kiedy większość nie miała doświadczenia z kredytami w walutach obcych. Zadłużający się nie brali pod uwagę ryzyka walutowego, oraz że kurs franka może w przyszłości dynamicznie wyskoczyć w górę. Frankowicze od lat szukają możliwości zmniejszenia obciążenia kłopotliwym kredytem – rok 2021 miał im dać nadzieję, jak wygląda sprawa teraz?

Dlaczego kredyty we frankach były takie popularne?

Szczyt popularności zobowiązań we franku szwajcarskim przypadł na lata 2004-2009. Kredyty we frankach kusiły niższym oprocentowaniem, co ułatwiało zakup nieruchomości tym, którzy nie mogli sobie pozwolić na kredyt w złotówkach. Względnie stabilny kurs franka sprawił, że około miliona Polaków zdecydowało się na takie zobowiązanie. Patrząc z dzisiejszej perspektywy nie wszyscy frankowicze stracili, wszystko zależy od tego, kiedy została podpisana umowa kredytowa. Kredyt we frankach był ostatecznie wpłacany w PLN, jednak raty na spłatę musiały być regulowane w CHF i właśnie dlatego problemy rozpoczęły się kiedy kurs franka szwajcarskiego poszedł w górę.

Kurs franka szwajcarskiego – powody dynamicznego wzrostu

Frank szwajcarski jest nazywany przez ekonomistów bezpieczną przystanią. W latach 2004-2008 kurs franka spadał, więc w ciągu tych czterech lat za 1 CHF trzeba było zapłacić nawet o złotówkę mniej (z 3 na 2 zł). Jednak w styczniu 2015 roku Narodowy Bank Szwajcarii zdecydował uwolnić kurs CHF, co spowodowało nagły wzrost notowań. Tego dnia cena za 1 CHF podskoczyła do 5 zł. Ten dzień wywołał panikę i frankowicze od tego momentu zaczęli szukać rozwiązań na spłatę rosnącego zadłużenia. Część z nich postanowiła walczyć z bankami w sądzie, jednak większość szukała korzystnych rozwiązań na zakup waluty do opłacenia rat. W banku niestety kurs franka szwajcarskiego jest wyższy niż np. w kantorach internetowych. Przykładowo serwis InternetowyKantor.pl oprócz korzystnego kursu franka, który można porównać tutaj: https://internetowykantor.pl/kurs-franka/, przygotował specjalną możliwość automatyzacji spłaty rat poprzez zakup CHF online.

Co z kredytami we frankach dzisiaj i o co walczą frankowicze?

Przełomem w sprawie frankowiczów był wyrok TSUE z 2019 roku, gdzie z orzeczenia wynikało, że umowy kredytowe, które zawierały niedozwolone klauzule indeksacyjne powinny być wykreślone, co zmienia charakter umowy kredytowej. Oznacza to, że tego typu zobowiązanie może zostać unieważnione, o ile posiada nieuczciwe zapisy. Frankowicze tłumnie ruszyli do sądów, a wiele spraw zostaje rozstrzygniętych na korzyść kredytobiorców. Wkrótce być może kredyty we frankach będą tylko przykrym wspomnieniem.

