Ponad 50 tys. warszawiaków cierpi z powodu nadmiernego hałasu

54 tys. mieszkańców Warszawy są narażone na nadmierny hałas - wynika z danych GUS.

Dane na temat mieszkańców miast, powyżej 100 tys. mieszkańców, którzy doświadczają deficytu ciszy, zamieścił Główny Urząd Statystyczny.

Co piąta osoba narażona na nadmierny hałas w polskich miastach powyżej 100 tys. osób mieszka w Warszawie

Wynika z nich, że choć w Warszawie na nadmierny hałas narażonych jest ok. 3 proc. mieszkańców - znacznie mniej, niż w najbardziej zanieczyszczonych hałasem Gliwicach (10 proc.), to jednak w liczbach bezwzględnych w Warszawie osób takich jest znacznie więcej. W żadnym innym polskim mieście bezwzględna liczba osób narażonych na nadmierny hałas nie jest tak wysoka jak w Warszawie.

Z wyliczeń GUS wynika, że na nadmierny hałas w polskich miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców narażone są prawie 283 tys. osób - niemal co piąta z nich mieszka w Warszawie.

Groźne dla zdrowia zanieczyszczenie miast hałasem

GUS przypomina, iż zanieczyszczenie hałasem jest jednym z głównych zjawisk środowiskowych wpływających na zdrowie i dobrostan milionów Europejczyków. Co najmniej jedna piąta ludności Europy jest narażona na długotrwałe działanie hałasu szkodliwego dla zdrowia .

W Polsce narażenie to jest monitorowane na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Wykorzystuje się przy tym wskaźnik hałasu w ciągu doby LDWN, który mierzy „drażniący" hałas (z uwzględnieniem pory dziennej, wieczornej i nocnej) oraz wskaźnik hałasu w porze nocnej LN, jest pomocny przy określaniu zakłóceń snu.

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, prezydenci wskazanych miast zobowiązani są co 5 lat (w terminie do 30 czerwca) do przekazania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska strategicznych map hałasu.

rp.pl