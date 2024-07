W Warszawie 12 czerwca zawyją syreny policyjnych radiowozów. Dlaczego?

W środę w południe mieszkańcy Warszawy, podobnie jak mieszkańcy innych miejsc w Polsce, usłyszą syreny policyjnych radiowozów. Funkcjonariusze policji oddadzą cześć sierż. Mateuszowi Sitce, który zginął po obrażeniach zadanych nożem na granicy polsko-białoruskiej.

W środę o godz. 11:00 w miejscowości Nowy Lubiel w kościele pw. Świętej Anny odbędzie się uroczyste pożegnanie sierż. Mateusza Sitka - 21-letniego żołnierza, który został śmiertelnie ugodzony nożem na polsko-białoruskiej granicy przez migranta próbującego nielegalnie sforsować granicę.

Policja upamiętni żołnierza, który zginął od rany zadanej mu na granicy

Policja poinformowała o specjalnym geście na znak czci dla żołnierza. "12 czerwca o godz. 11:00 odbędzie się pogrzeb śp. sierż. Mateusza Sitka, który zginął, chroniąc granicy Naszej Ojczyzny.Wspólnie uczcijmy Jego pamięć" - zaapelowała policja. "Jutro o godz. 12:00 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów, na znak czci dla Mateusza i solidarności wszystkich służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo polskiej granicy" - czytamy we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter).

Mateusz Sitek służył w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, zgodnie z decyzją wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta Wojska Polskiego oraz odznaczony "Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju".

Jak doszło do ataku na sierż. Mateusza Sitka?

Do ataku na żołnierza doszło 28 maja przy zaporze na granicy z Białorusią w rejonie Dubicz Cerkiewnych (województwo podlaskie). Członek grupy, która próbowała nielegalnie wedrzeć się do Polski, ugodził nożem szer. Sitka, gdy ten blokował wyłom w granicznej zaporze. Następnie w stronę rannego i udzielających mu pomocy przez płot rzucane były kamienie i konary. 21-letni żołnierz został przetransportowany do szpitala w Hajnówce, a następnie do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jego życia nie udało się uratować, zmarł 6 czerwca.

