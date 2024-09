Strefa Czystego Transportu: W Warszawie wciąż pouczają kierowców

W stolicy Strefa Czystego Transportu obowiązuje już niemal dwa miesiące. Kierowcy, którzy nie mają uprawnień, a wjechali na jej teren - byli pouczani.

Od początku lipca w Warszawie zaczęła działać pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu (SCT), czyli wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Obejmuje ona większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic, łącznie 37 kilometrów kwadratowych, czyli w sumie ok. siedem procent powierzchni miasta, W ten sposób stolica chce ograniczyć ilość zanieczyszczeń powietrza i poprawić stan zdrowia mieszkańców.

Które samochody nie mogą wjechać do Strefy Czystego Transportu?

Obecnie na teren strefy mogą wjechać samochody z silnikiem benzynowym (w tym LPG), które spełniają normę Euro 2 lub były wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia może wynosić 27 lat). Na teren strefy mogą też wjechać pojazdy z silnikiem Diesla (w tym LPG), które spełniają normę przynajmniej Euro 4 lub zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku, czyli mają maksymalnie 19 lat. Zwolnieni z wymogów bezterminowo będą seniorzy (ukończone 70 lat) i osoby z niepełnosprawnością.

Mieszkańcy wewnątrz obszaru strefy i płacący podatki w Warszawie są zwolnieni ze spełniania wymagań do stycznia 2028 roku – po tej dacie nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Osoby, które mają starsze samochody, ale mają prawo wjeżdżać do strefy, mogą zarejestrować swoje auto i otrzymać specjalną nalepkę, która formalnie nie jest konieczna. „Przepisy nie wskazują żadnej kary za brak nalepki. Karany jest wjazd do strefy czystego transportu bez uprawnień. To właśnie stosowne uprawnienie – poprzez sczytanie tablicy rejestracyjnej, a nie nalepki – sprawdza Straż Miejska i Policja kontrolując kierowców" - przekazał stołeczny ratusz.

Co grozi kierowcom, którzy wjadą bez uprawnienia do Strefy Czystego Transportu?

A co, gdy kierowca nie ma uprawnień i wjechał do strefy? Według Kodeksu wykroczeń mandat za nieuprawniony wjazd do Stefy Czystego Transportu wynosi 500 złotych

W wyniku działań Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie od 1 lipca do 16 sierpnia przeprowadzono 238 kontroli pojazdów, które nie były zarejestrowane w systemie ZDM jako zwolnione z zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu. „Kontrole prowadzone były na podstawie wskazań kamery mobilnej, znajdującej się na wyposażeniu Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Podczas przeprowadzonych kontroli strażnicy nie nakładali mandatów karnych" - przekazała nam stołeczna straż miejska.

W ponad 78 proc. przypadków strażnicy ograniczyli się do zastosowania środków oddziaływania wychowawczego. Natomiast w blisko 22 proc. przypadków działania strażników ograniczyły się do rozmów informacyjnych. Na razie nie wiadomo, kiedy służby zaczną karać mandatami.

rp.pl